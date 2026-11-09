Chontico Día, resultado del último sorteo de hoy lunes 9 de noviembre de 2026: número ganador

El Chontico Día es uno de los juegos de chance más reconocidos del Valle del Cauca. Cada jornada reúne a miles de participantes que siguen el sorteo y revisan la combinación ganadora para comprobar si sus apuestas fueron favorecidas.

Resultado del Chontico Día hoy, lunes 9 de noviembre de 2026

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El resultado oficial del sorteo de este lunes está pendiente de publicación. Estos son los datos que podrán consultar los apostadores una vez se anuncien las cifras:

Número ganador: pendiente de publicación.

Dos últimas cifras: pendiente de publicación.

Tres últimas cifras: pendiente de publicación.

Quinta balota: pendiente de publicación.

Los resultados pueden verificarse en los canales autorizados y en los puntos de venta. Además, el sorteo se transmite en vivo para quienes desean seguir el anuncio del número ganador.

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¿A qué hora juega el Chontico Día?

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El Chontico Día se juega todos los días a la 1:00 p. m. Los resultados oficiales están disponibles después del sorteo a través de los medios habilitados para su consulta.

¿Cómo se juega el Chontico Día?

Los participantes pueden elegir entre seis modalidades, según las cifras que quieran acertar:

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Cuatro cifras directo o superpleno: exige acertar los cuatro números en el mismo orden del resultado.

Cuatro cifras combinado: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar su posición.

Tres cifras directo: requiere coincidir con las tres últimas cifras en el orden exacto.

Tres cifras combinado: premia el acierto de las tres cifras finales en cualquier orden.

Dos cifras o pata: consiste en acertar los dos últimos números.

Una cifra o uña: entrega premio cuando coincide únicamente el último dígito.

¿Cuánto cuesta apostar en Chontico Día?

El juego permite participar con diferentes presupuestos, dentro de los valores establecidos:

Apuesta mínima: $500.

Apuesta máxima: $10.000.

¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

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Para cobrar un premio, los ganadores deben presentar la documentación exigida en los puntos autorizados. Los documentos básicos son:

Tiquete original en buen estado, correctamente diligenciado y sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:

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Premios inferiores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: también se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

Premios superiores a 182 UVT: se exige una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días, expedida a nombre del ganador. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Con sorteos diarios, seis modalidades de apuesta y distintas opciones para acertar, el Chontico Día conserva su presencia entre los juegos de chance más consultados en el Valle del Cauca.