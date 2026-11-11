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Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Chontico Día, resultado del último sorteo de hoy miércoles 11 de noviembre de 2026: número ganador

Chontico Día, resultado del último sorteo de hoy miércoles 11 de noviembre de 2026: número ganador

El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p. m. Los apostadores pueden consultar aquí el número ganador de este miércoles 11 de noviembre de 2026, junto con las últimas cifras y la quinta balota.

Logo del Chontico Día Millonario con máquina de sorteo, balotas numeradas y diseño gráfico en colores azul y amarillo.
Imagen del Chontico Día Millonario, con su logotipo, máquina de sorteo y balotas numeradas.
Foto creada con IA.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de nov, 2026

El chance Chontico Día se mantiene entre los más populares del Valle del Cauca y es una de las opciones que miles de jugadores consultan diariamente para verificar si sus apuestas resultaron ganadoras.

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Resultado del Chontico Día hoy, miércoles 11 de noviembre de 2026

Últimas noticias

Logo del chance El Paisita Día con máquina de sorteo, balotas numeradas y paisaje de montañas verdes en el fondo.
Juegos de azar

Paisita Día, resultado último sorteo de hoy miércoles 11 de noviembre de 2026: número ganador

Logo de Dorado Mañana con balotas numeradas, máquina de sorteo y diseño gráfico en tonos dorados y amarillos.
Juegos de azar

Dorado Mañana, resultado del último sorteo de hoy miércoles 11 de noviembre de 2026: número ganador

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El número ganador del Chontico Día de este miércoles 11 de noviembre de 2026 es el 8972 - 8.

  • Número ganador: 8972
  • Dos últimas cifras: 72
  • Tres últimas cifras: 972
  • Quinta balota: 8
Resultado Chontico Día.

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Los participantes pueden verificar sus tiquetes una vez se publiquen los resultados oficiales. También pueden consultar la información en los canales autorizados y puntos de venta.

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¿A qué hora juega el Chontico Día?

El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días y sus resultados oficiales pueden consultarse después de la 1:00 p. m. a través de los canales autorizados y establecimientos de venta.

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Además, el evento se transmite en vivo para quienes desean seguir el anuncio del número ganador en tiempo real.

¿Cómo jugar el chance Chontico Día?

El juego cuenta con distintas modalidades para que los participantes elijan cómo realizar sus apuestas:

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  • Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
  • Cuatro cifras combinado: se deben acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.
  • Tres cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.
  • Tres cifras combinado: permite ganar al acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras exactas.
  • Una cifra o uña: se gana al acertar la última cifra del número.

Estas modalidades ofrecen diferentes alternativas de participación, con premios que dependen del tipo de apuesta y del resultado obtenido.

¿Cuánto cuesta apostar en el Chontico Día?

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El valor de las apuestas permite participar con distintos presupuestos. Los montos establecidos son:

  • Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.
  • Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

¿Qué requisitos se necesitan para reclamar un premio?

Los ganadores deben presentar los documentos exigidos para cobrar el premio. Los requisitos varían de acuerdo con el monto obtenido.

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Documentos básicos:

  • Tiquete original en buen estado, correctamente diligenciado y sin tachones ni enmendaduras.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio:

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  • Premios menores a 48 UVT: se deben presentar únicamente los documentos básicos.
  • Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT.
  • Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar también una certificación bancaria a nombre del ganador, con una vigencia máxima de 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Con sorteos diarios, varias modalidades de apuesta y diferentes alternativas para reclamar los premios, el Chontico Día continúa siendo uno de los juegos de chance más consultados en Colombia.

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Chontico Día

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