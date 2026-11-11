Dorado Mañana, resultado del último sorteo de hoy miércoles 11 de noviembre de 2026: número ganador

Dorado Mañana es uno de los juegos de azar más consultados por los apostadores del país. Su cobertura en diferentes ciudades y municipios, sumada a las distintas modalidades de premio, lo mantiene entre las opciones habituales de quienes buscan probar suerte con el chance.

Resultado de Dorado Mañana hoy, miércoles 11 de noviembre de 2026

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El número ganador del chance Dorado Mañana de este miércoles 11 de noviembre de 2026 es el 4587 - 6.

Número ganador: 4587

Dos últimas cifras: 87

Tres últimas cifras: 587

Quinta balota: 6

Los jugadores deben verificar sus tiquetes y confirmar los resultados en los canales autorizados. También es importante conservar el comprobante en buen estado para facilitar cualquier trámite de reclamación.

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¿A qué hora juega el Dorado Mañana?

El sorteo de Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m. Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después de la jornada, para que los participantes puedan comprobar sus apuestas.

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Los domingos y días festivos no se lleva a cabo este sorteo.

¿Cuál es el plan de premios del Dorado Mañana?

Una de las características de este chance es que ofrece diferentes formas de ganar, incluso cuando el jugador acierta solo una parte del número. El pago depende de la modalidad elegida y del valor apostado.

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Por cada peso jugado, el plan de premios establece los siguientes pagos:

Cuatro cifras directas: 4.500 veces lo apostado.

4.500 veces lo apostado. Cuatro cifras combinadas: 208 veces lo apostado.

208 veces lo apostado. Tres últimas cifras directas: 400 veces lo apostado.

400 veces lo apostado. Tres últimas cifras combinadas: 83 veces lo apostado.

83 veces lo apostado. Dos últimas cifras o pata: 50 veces lo apostado.

50 veces lo apostado. Una cifra o uña: 5 veces lo apostado.

El juego también cuenta con una quinta balota, que amplía las combinaciones disponibles y representa una alternativa adicional dentro de la dinámica del sorteo.

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¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

De acuerdo con las condiciones establecidas por Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos pueden reclamarse en los puntos autorizados, siempre que el ganador presente los documentos exigidos.

Para realizar el trámite se deben cumplir estos requisitos:

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Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y debidamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El tiquete debe conservarse sin tachones ni enmendaduras, debido a que cualquier alteración puede dificultar la validación de la apuesta y el pago del premio.