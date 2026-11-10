En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Caracol Televisión
FMI
JD Vance
Bombardeo en Tibú
Papa en Latinoamérica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Lotería del Huila, resultados del último sorteo hoy martes 10 de noviembre de 2026

Lotería del Huila, resultados del último sorteo hoy martes 10 de noviembre de 2026

La Lotería del Huila realiza este martes un nuevo sorteo por un premio mayor de $2.000 millones. Consulte los resultados completos.

Lotería del Huila (1).jpg
Lotería del Huila //
Foto: creada con Gemini AI
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de nov, 2026

La Lotería del Huila realizó el martes 10 de noviembre de 2026 su sorteo número 4780, en el que puso en juego el Premio Mayor y diferentes premios secos para los participantes.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

El número ganador del Premio Mayor fue el XXXX, de la serie XXX. Los jugadores también tuvieron la oportunidad de ganar premios de distintas cuantías, desde $10 millones hasta $100 millones, además de las aproximaciones al número principal.

Últimas noticias

MiLoto.jpg
Juegos de azar

MiLoto, resultado del último sorteo hoy martes 10 de noviembre de 2026

Lotería de la Cruz Roja (2).jpg
Juegos de azar

Lotería de la Cruz Roja, resultados del último soteo hoy martes 10 de noviembre de 2026

Publicidad

Resultados de los premios secos de la Lotería del Huila

Estos fueron los números y las series ganadoras de los premios secos correspondientes al sorteo del martes 10 de noviembre de 2026:

Se recomienda verificar los resultados con la información oficial de la Lotería del Huila y revisar las condiciones de cada premio antes de iniciar cualquier reclamación.

¿Cómo jugar la Lotería del Huila?

Las personas interesadas en participar en los sorteos de la Lotería del Huila pueden adquirir billetes o fracciones en los puntos de venta autorizados de PagaTodo.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Para jugar, deben comprar el documento correspondiente, revisar el número y la serie seleccionados y conservar el billete en buen estado. Después de cada sorteo, pueden consultar los resultados y comprobar si obtuvieron alguno de los premios disponibles.

Publicidad

La Lotería del Huila tiene sus orígenes en 1924 y, como otras loterías departamentales de Colombia, destina recursos al sector de la salud.

¿A qué hora juega la Lotería del Huila?

Los sorteos de la Lotería del Huila se realizan habitualmente los martes a las 11:00 p. m. En cada jornada se sortean el Premio Mayor, los premios secos y las aproximaciones contempladas en el plan de premios.

Publicidad

Después de cada sorteo, los participantes pueden consultar los resultados para verificar si su billete o fracción coincide con alguno de los números ganadores.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Huila?

Las personas que tengan un billete ganador deben conservar el documento de juego y presentarlo para realizar el trámite de reclamación, de acuerdo con los requisitos establecidos por la lotería.

El plazo máximo para reclamar un premio es de un año contado desde la fecha del sorteo. Una vez transcurrido ese periodo, prescribe el derecho al cobro.

Publicidad

Por esta razón, se recomienda revisar los resultados después de cada jornada y conservar el billete en buenas condiciones para facilitar la verificación y el proceso de reclamación.

Relacionados

Lotería del Huila

Resultado de loterías de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad