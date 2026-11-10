Lotería de la Cruz Roja, resultados del último soteo hoy martes 10 de noviembre de 2026

La Lotería de la Cruz Roja juega este martes 10 de noviembre de 2026 su sorteo número 3179, una nueva oportunidad para los participantes que esperan llevarse alguno de los premios que entrega esta entidad. El sorteo cuenta con un plan de premios que incluye millones de pesos para quienes acierten las combinaciones ganadoras.

El último sorteo se llevó a cabo el martes 10 de noviembre, cuando el número XXXX, de la serie XXX, resultó ganador del premio de $11.800 millones. Se trató del sorteo 3179, cuyos resultados sirven como referencia mientras se publican los nuevos números.

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Resultados de la Lotería de la Cruz Roja: último sorteo y premios secos

Mientras se conocen los resultados oficiales del sorteo 3179, estos fueron los números ganadores del sorteo 3178, realizado el pasado 3 de noviembre de 2026.

Los participantes deben tener presente que estos números corresponden exclusivamente al sorteo 3178. Para verificar los resultados del 10 de noviembre, será necesario consultar el acta oficial una vez termine el nuevo sorteo.



¿A qué hora juega la Lotería de la Cruz Roja?

La Lotería de la Cruz Roja realiza sus sorteos todos los martes a las 10:55 p. m., con transmisión por Canal Uno y Facebook Live, de acuerdo con la programación publicada por la entidad.

Después de cada sorteo, los resultados pueden consultarse en el sitio web y las redes sociales oficiales de la lotería. Allí se publican los números ganadores, las series y el acta correspondiente.

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Los interesados pueden consultar los resultados directamente en la página de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de la Cruz Roja?

Las personas que resulten ganadoras deben presentar el billete o la fracción original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras. También deben llevar su cédula de ciudadanía para realizar el trámite correspondiente.

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Las aproximaciones al premio mayor pueden cobrarse a través de vendedores y distribuidores autorizados o directamente en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja, ubicadas en la avenida carrera 68 n.º 68 B-31, en Bogotá.

Por su parte, los premios secos pueden reclamarse por medio de los distribuidores autorizados o en las oficinas de la entidad. En el caso del premio mayor, el ganador debe gestionar el proceso directamente ante la Lotería de la Cruz Roja Colombiana.

De acuerdo con el Decreto 2975 de 2004, el plazo máximo para efectuar el pago de un premio es de 30 días, contados desde su presentación.

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¿Cuánto descuentan al premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja?

Los premios de lotería están sujetos a los descuentos tributarios establecidos por la legislación colombiana. Por esta razón, el dinero que finalmente recibe el ganador puede ser inferior al valor anunciado, dependiendo de los impuestos y las retenciones aplicables.

Como referencia, un ejemplo de liquidación para un premio de $7.000 millones contempla un impuesto a ganadores del 17 %, equivalente a $1.190 millones, además de una retención en la fuente del 20 % sobre la base correspondiente a 48 UVT, según el valor vigente.

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Ese cálculo estima un pago neto aproximado de $4.648 millones. Sin embargo, esta cifra corresponde únicamente al ejemplo de liquidación de un premio de $7.000 millones y no representa el valor que recibiría el ganador del sorteo 3179.

El monto definitivo debe establecerse mediante la liquidación tributaria correspondiente, teniendo en cuenta las disposiciones vigentes al momento del pago.