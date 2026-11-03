Lotería de la Cruz Roja, resultados del último sorteo hoy martes 3 de noviembre de 2026

La Lotería de la Cruz Roja realiza este martes 3 de noviembre de 2026 su sorteo número 3178, en el que entrega un premio mayor de $11.800 millones que correspondió al número XXXX, de la serie XXX.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja: premios secos

Además del premio mayor, el sorteo 3178 contempla diferentes premios secos de $200 millones, $100 millones, $50 millones, $30 millones, $20 millones y $10 millones, así como la posibilidad de ganar un Toyota Cross modelo 2026.

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Los números ganadores y sus respectivas series se actualizarán una vez finalice el sorteo.

¿A qué hora juega la Lotería de la Cruz Roja?

La Lotería de la Cruz Roja realiza sus sorteos todos los martes, entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., con transmisión en vivo por Canal Uno.



Después de cada sorteo, los resultados pueden consultarse en el sitio web y las redes sociales oficiales de la entidad.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de la Cruz Roja?

Las personas que resulten ganadoras deben presentar el billete o la fracción original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras. También deben llevar su cédula de ciudadanía para realizar el trámite correspondiente.

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Las aproximaciones al premio mayor pueden cobrarse a través de vendedores y distribuidores autorizados o directamente en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja, ubicadas en la avenida carrera 68 n.º 68 B-31, en Bogotá.

Los premios secos pueden reclamarse por medio de los distribuidores o en las oficinas de la entidad. En el caso del premio mayor, el trámite debe gestionarse directamente ante la Lotería de la Cruz Roja Colombiana.

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De acuerdo con el Decreto 2975 de 2004, el plazo máximo para efectuar el pago de un premio es de 30 días, contados desde su presentación.

¿Cuánto descuentan al premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja?

Los premios de lotería están sujetos a los descuentos tributarios establecidos por la legislación colombiana. Por esta razón, el dinero que finalmente recibe el ganador puede ser inferior al valor anunciado, dependiendo de los impuestos y las retenciones aplicables.

Como referencia, un ejemplo de liquidación para un premio de $7.000 millones contempla un impuesto a ganadores del 17 %, equivalente a $1.190 millones, además de una retención en la fuente del 20 % sobre la base correspondiente a 48 UVT, según el valor vigente.

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Ese cálculo estima un pago neto aproximado de $4.648 millones. Sin embargo, esta cifra no corresponde al premio mayor del sorteo 3178. El valor definitivo que recibiría el ganador debe establecerse mediante la liquidación tributaria correspondiente.