Lotería del Huila, resultados del último sorteo hoy martes 3 de noviembre de 2026

La Lotería del Huila realizó el martes 3 de noviembre de 2026 el sorteo número 4779, en el que puso en juego su Premio Mayor y diferentes premios secos. El número ganador del Premio Mayor fue el XXXX, de la serie XXX.

Resultados de los premios secos de la Lotería del Huila

Estos son los números y las series que resultaron ganadores en los premios secos correspondientes al sorteo del martes 27 de octubre de 2026.

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Se recomienda verificar las condiciones de cada premio y contrastar los resultados con la información oficial de la Lotería del Huila antes de realizar cualquier reclamación

¿Cómo jugar la Lotería del Huila?

Las personas interesadas en participar en los sorteos de la Lotería del Huila pueden adquirir billetes o fracciones en los puntos de venta autorizados de PagaTodo.



Para participar, deben comprar el documento correspondiente, revisar el número y la serie seleccionados y conservar el billete en buen estado. Después del sorteo, pueden consultar los resultados para comprobar si obtuvieron alguno de los premios disponibles.

La Lotería del Huila tiene sus orígenes en 1924 y, al igual que otras loterías departamentales de Colombia, destina recursos al sector de la salud.

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¿A qué hora juega la Lotería del Huila?

Los sorteos de la Lotería del Huila se realizan habitualmente los martes a las 11:00 p. m. En cada jornada se sortean el Premio Mayor, los premios secos y las aproximaciones contempladas dentro del plan de premios.

Después de cada sorteo, es importante consultar los resultados oficiales y comprobar tanto el número como la serie del billete o la fracción.

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¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Huila?

Las personas que tengan un billete ganador deben conservar el documento de juego y presentarlo para realizar el trámite de reclamación correspondiente, de acuerdo con los requisitos establecidos por la lotería.

El plazo máximo para reclamar un premio es de un año contado desde la fecha del sorteo. Una vez transcurrido este periodo, prescribe el derecho al cobro.

Por ello, se recomienda revisar los resultados después de cada jornada y conservar el billete en buenas condiciones. Así, los jugadores podrán comprobar si ganaron el Premio Mayor, alguno de los premios secos o una de las aproximaciones.