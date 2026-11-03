En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Eva Ferrer
Temblor en Colombia
Daniel Quintero
Jesús de Miguel
Elecciones en Estados Unidos

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Lotería del Huila, resultados del último sorteo hoy martes 3 de noviembre de 2026

Lotería del Huila, resultados del último sorteo hoy martes 3 de noviembre de 2026

La Lotería del Huila realiza este martes un nuevo sorteo por un premio mayor de $2.000 millones. Consulte los resultados completos.

Lotería del Huila.jpg
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de nov, 2026

La Lotería del Huila realizó el martes 3 de noviembre de 2026 el sorteo número 4779, en el que puso en juego su Premio Mayor y diferentes premios secos. El número ganador del Premio Mayor fue el XXXX, de la serie XXX.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Resultados de los premios secos de la Lotería del Huila

Estos son los números y las series que resultaron ganadores en los premios secos correspondientes al sorteo del martes 27 de octubre de 2026.

Últimas noticias

Lotería de la Cruz Roja (1).jpg
Juegos de azar

Lotería de la Cruz Roja, resultados del último sorteo hoy martes 3 de noviembre de 2026

Lotería del Tolima.jpg
Juegos de azar

Lotería del Tolima, resultados del último sorteo hoy martes 3 de noviembre de 2026

Publicidad

Se recomienda verificar las condiciones de cada premio y contrastar los resultados con la información oficial de la Lotería del Huila antes de realizar cualquier reclamación

¿Cómo jugar la Lotería del Huila?

Las personas interesadas en participar en los sorteos de la Lotería del Huila pueden adquirir billetes o fracciones en los puntos de venta autorizados de PagaTodo.

Para participar, deben comprar el documento correspondiente, revisar el número y la serie seleccionados y conservar el billete en buen estado. Después del sorteo, pueden consultar los resultados para comprobar si obtuvieron alguno de los premios disponibles.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

La Lotería del Huila tiene sus orígenes en 1924 y, al igual que otras loterías departamentales de Colombia, destina recursos al sector de la salud.

Publicidad

¿A qué hora juega la Lotería del Huila?

Los sorteos de la Lotería del Huila se realizan habitualmente los martes a las 11:00 p. m. En cada jornada se sortean el Premio Mayor, los premios secos y las aproximaciones contempladas dentro del plan de premios.

Después de cada sorteo, es importante consultar los resultados oficiales y comprobar tanto el número como la serie del billete o la fracción.

Publicidad

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Huila?

Las personas que tengan un billete ganador deben conservar el documento de juego y presentarlo para realizar el trámite de reclamación correspondiente, de acuerdo con los requisitos establecidos por la lotería.

El plazo máximo para reclamar un premio es de un año contado desde la fecha del sorteo. Una vez transcurrido este periodo, prescribe el derecho al cobro.

Por ello, se recomienda revisar los resultados después de cada jornada y conservar el billete en buenas condiciones. Así, los jugadores podrán comprobar si ganaron el Premio Mayor, alguno de los premios secos o una de las aproximaciones.

Relacionados

Lotería del Huila

Resultado de loterías de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad