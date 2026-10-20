Lotería del Huila, resultados del último sorteo hoy martes 20 de octubre de 2026

La Lotería del Huila realizó el martes 20 de octubre de 2026 el sorteo número 4777, en el que entregó su Premio Mayor y diferentes premios secos. El número ganador del premio principal fue el XXXX, de la serie XXX.

Los participantes pueden consultar los resultados de la Lotería del Huila para comprobar si su billete o fracción coincide con alguna de las combinaciones premiadas. Además del premio principal, el sorteo incluyó premios secos de $100 millones, $60 millones, $20 millones y $10 millones, así como aproximaciones al número ganador.

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Resultados de los premios secos de la Lotería del Huila

Estos son los números y las series ganadoras de los premios secos correspondientes al sorteo del 20 de octubre de 2026.

Se recomienda verificar las condiciones de cada premio y contrastar los resultados con la información oficial de la lotería.



¿Cómo jugar la Lotería del Huila?

Las personas interesadas en participar en los sorteos de la Lotería del Huila pueden comprar billetes o fracciones en los puntos de venta autorizados de PagaTodo.

Para jugar, deben adquirir el documento correspondiente, revisar el número y la serie seleccionados y conservar el billete en buen estado. Una vez realizado el sorteo, podrán consultar los resultados para determinar si obtuvieron alguno de los premios disponibles.

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La Lotería del Huila tiene sus orígenes en 1924 y, al igual que otras loterías departamentales de Colombia, destina recursos al sector de la salud.

¿A qué hora juega la Lotería del Huila?

Los sorteos de la Lotería del Huila se realizan habitualmente los martes a las 11:00 p. m. En cada jornada, los participantes tienen la oportunidad de ganar el Premio Mayor, los premios secos y las aproximaciones contempladas en el plan de premios.

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Después de cada sorteo, es importante consultar los resultados oficiales y comprobar tanto el número como la serie del billete o la fracción.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Huila?

Quienes tengan un billete ganador deben conservar el documento de juego y presentarlo para realizar el trámite de reclamación correspondiente, de acuerdo con los requisitos establecidos por la lotería.

El plazo máximo para reclamar un premio es de un año contado desde la fecha del sorteo. Una vez transcurrido ese periodo, prescribe el derecho al cobro.

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Por ello, se aconseja revisar los resultados después de cada jornada y guardar el billete en buenas condiciones. De esta manera, los jugadores podrán comprobar si ganaron el Premio Mayor, alguno de los premios secos o una aproximación.