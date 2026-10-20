Caribeña Noche: resultados del último sorteo hoy martes 20 de octubre de 2026

El Caribeña Noche es uno de los juegos de azar que genera mayor interés entre los participantes de la región Caribe y otras zonas de Colombia. Sus diferentes modalidades permiten realizar apuestas con una o varias cifras y consultar posteriormente los resultados oficiales de cada jornada.

Además del número principal, el juego cuenta con la opción de una quinta balota, una cifra adicional que complementa el resultado del sorteo.

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Resultado de Caribeña Noche hoy 20 de octubre de 2026

El número ganador del Caribeña Noche del martes 20 de octubre de 2026 fue el



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Los participantes pueden revisar las cifras anunciadas y compararlas con sus apuestas para determinar si obtuvieron algún premio. La verificación también puede realizarse a través de los canales oficiales y los puntos de venta autorizados.

¿A qué hora juega Caribeña Noche?

El sorteo del Caribeña Noche se realiza de lunes a sábado y los resultados oficiales suelen conocerse después de las 10:30 p. m.



El valor de las apuestas puede estar entre $500 y $10.000, dependiendo de la modalidad seleccionada. En el caso de la apuesta directa de cuatro cifras, el participante debe acertar el número completo y mantener exactamente el mismo orden en el que fue anunciado.

Modalidades de apuesta del Caribeña Noche

El juego ofrece diferentes alternativas según la cantidad de cifras que se quieran acertar:



Cuatro cifras directo o superpleno: requiere acertar las cuatro cifras del número ganador y en el mismo orden.

requiere acertar las cuatro cifras del número ganador y en el mismo orden. Combinado de cuatro cifras: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. Tres cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado de tres cifras: premia cuando coinciden las tres últimas cifras, independientemente de su orden.

premia cuando coinciden las tres últimas cifras, independientemente de su orden. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras del resultado.

consiste en acertar las dos últimas cifras del resultado. Una cifra o uña: permite obtener un premio al acertar la última cifra sorteada.

¿Cuánto cuesta jugar Caribeña Noche?

El valor de la apuesta depende de la modalidad escogida y del monto que cada participante decida jugar dentro de los límites establecidos.



Apuesta mínima: $500.

$500. Apuesta máxima: $10.000.

Los participantes deben tener en cuenta las condiciones vigentes para cada modalidad antes de realizar su apuesta.

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Requisitos para reclamar premios del Caribeña Noche

Las personas que resulten ganadoras deben presentar la documentación requerida en los puntos autorizados para realizar el proceso de reclamación.

Entre los documentos básicos se encuentran:



Tiquete original , debidamente diligenciado y sin tachones.

, debidamente diligenciado y sin tachones. Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Los requisitos pueden variar de acuerdo con el valor del premio:



Premios inferiores a 48 UVT: requieren únicamente la documentación básica.

requieren únicamente la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT para completar el proceso de verificación.

además de los documentos básicos, es necesario diligenciar el formulario para completar el proceso de verificación. Premios superiores a 182 UVT: también se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad máxima de 30 días.

Consultar el resultado oficial del Caribeña Noche permite a los participantes comprobar sus apuestas y conocer si deben adelantar el proceso correspondiente para reclamar un eventual premio.