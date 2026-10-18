Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy domingo 18 de octubre de 2026

El chance Caribeña Noche se mantiene entre los juegos de azar más consultados por los participantes de la región Caribe colombiana y otras zonas del país. Sus diferentes modalidades de apuesta permiten jugar con distintas combinaciones numéricas y comprobar los resultados oficiales de cada jornada.

Además, el juego cuenta con la opción de una quinta balota, una cifra adicional que complementa el resultado principal y ofrece otra alternativa para los participantes.

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Resultado de Caribeña Noche hoy, domingo 18 de octubre de 2026

El número ganador del Caribeña Noche de este domingo 18 de octubre de 2026 se actualizará cuando se conozca el resultado oficial del sorteo.



Número ganador: resultado en breve.

Dos últimas cifras: resultado en breve.

Tres últimas cifras: resultado en breve.

La quinta: resultado en breve.

Los jugadores pueden consultar los resultados en los canales oficiales y los puntos de venta autorizados para comprobar si sus números coinciden con las cifras ganadoras.

¿A qué hora juega Caribeña Noche?

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El sorteo del Caribeña Noche se realiza de lunes a sábado. Los resultados oficiales suelen publicarse después de las 10:30 p. m.

Los participantes pueden apostar desde $500 hasta $10.000, según la modalidad seleccionada. Para obtener el premio principal en la modalidad directa de cuatro cifras, es necesario acertar el número completo y conservar el mismo orden anunciado oficialmente.

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Modalidades de apuesta del Caribeña Noche

El juego dispone de diferentes alternativas, de acuerdo con la cantidad de cifras que cada participante desea acertar.

Cuatro cifras directo o superpleno: exige acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden.

Combinado de cuatro cifras: permite obtener un premio al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

Tres cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado de tres cifras: premia cuando coinciden las tres últimas cifras, independientemente de su orden.

Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras del resultado.

Una cifra o uña: permite obtener un premio al acertar la última cifra sorteada.

¿Cuánto cuesta jugar Caribeña Noche?

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El valor de la apuesta depende de la cantidad que cada participante decida jugar dentro de los límites establecidos para el sorteo.

Apuesta mínima: $500.

Apuesta máxima: $10.000.

Cada jugador puede seleccionar el monto de acuerdo con la modalidad elegida y las condiciones vigentes del operador.

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Requisitos para reclamar premios del Caribeña Noche

Para cobrar un premio, los ganadores deben presentar la documentación requerida en los puntos autorizados.

Documentos básicos:

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Tiquete original diligenciado y sin tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:

Premios inferiores a 48 UVT: requieren únicamente la documentación básica.

Premios entre 48 y 181 UVT: exigen diligenciar el formulario SIPLAFT como parte del proceso de verificación.

Premios superiores a 182 UVT: requieren, además, una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad máxima de 30 días.

El Caribeña Noche continúa entre los chances consultados por los jugadores de la región Caribe y otras zonas de Colombia. Revisar los resultados oficiales y conocer las condiciones de cada modalidad permite comprobar las apuestas y conocer los requisitos para reclamar un premio.