Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy domingo 18 de octubre de 2026

El Sinuano Noche es uno de los juegos de azar más consultados por los participantes de la región Caribe colombiana. Cada jornada, los jugadores revisan los resultados oficiales para comprobar si acertaron alguna de las combinaciones premiadas.

El sorteo ofrece distintas alternativas de participación, desde apuestas a las cuatro cifras hasta opciones que requieren acertar únicamente los números finales. Además, desde 2025 incorpora la quinta balota como una opción adicional dentro de su dinámica.

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Resultado del Sinuano Noche hoy, domingo 18 de octubre de 2026

El número ganador del Sinuano Noche de este domingo 18 de octubre de 2026 es el 7686 - 0



Número ganador: 7686

Dos últimas cifras: 86

Tres últimas cifras: 686

La quinta: 0

Los participantes pueden consultar las cifras en los canales oficiales y los puntos de venta autorizados para verificar si sus apuestas coinciden con el resultado ganador.



La quinta balota del Sinuano Noche

La quinta balota es una cifra adicional que complementa el resultado principal del sorteo. Esta alternativa, incorporada durante 2025, amplía las opciones de participación y permite acceder a posibilidades adicionales de premio cuando se cumplen las condiciones establecidas para la apuesta.

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Su inclusión se suma a las modalidades tradicionales del Sinuano Noche y ofrece otra alternativa para los jugadores habituales.

¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

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El horario indicado para el sorteo dominical del Sinuano Noche es a las 8:30 p. m. Sin embargo, el texto original también señala que los resultados oficiales suelen conocerse después de las 10:30 p. m.

Los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, de acuerdo con la modalidad elegida y el monto que deseen jugar.

Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

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El juego dispone de diferentes alternativas, según la cantidad de cifras que cada participante quiera acertar y el orden en que deben aparecer.



Cuatro cifras directo o superpleno: exige acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden.

Combinado de cuatro cifras: permite obtener un premio al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

Tres cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado de tres cifras: premia cuando coinciden las tres últimas cifras, independientemente de su orden.

Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras del resultado.

Una cifra o uña: permite obtener un premio al acertar la última cifra sorteada.

¿Cómo reclamar los premios del Sinuano Noche?

Para cobrar un premio, los ganadores deben presentar los documentos exigidos por el operador. Los requisitos adicionales dependen del monto obtenido.

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Documentos básicos:



Tiquete original diligenciado y sin tachaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Requisitos según el valor del premio:



Premios inferiores a 48 UVT: requieren la documentación básica.

Premios entre 48 y 181 UVT: exigen diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado, además de presentar los documentos obligatorios.

Premios superiores a 182 UVT: requieren la documentación básica, el formulario SIPLAFT y una certificación bancaria expedida con una antigüedad máxima de 30 días.

El Sinuano Noche mantiene distintas modalidades para los jugadores de la región Caribe y otras zonas de Colombia. Consultar los resultados oficiales y conocer las condiciones de cada apuesta permite verificar los tiquetes y conocer los requisitos para reclamar los premios correspondientes.