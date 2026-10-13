Lotería del Huila, resultados del sorteo hoy martes 13 de agosto de 2026

La Lotería del Huila realizó este martes 13 de octubre de 2026 el sorteo número 4777, en el que entregó su Premio Mayor y diferentes premios secos. El número ganador del premio principal fue el XXXX, de la serie XXX.

Los jugadores pueden consultar los resultados del sorteo para verificar si su billete o fracción coincide con alguno de los números premiados.

Publicidad

Resultados de los premios secos de la Lotería del Huila

Además del Premio Mayor, la jornada incluyó premios secos de $100 millones, $60 millones, $20 millones y $10 millones, así como aproximaciones al número ganador.

¿Cómo jugar la Lotería del Huila?

Quienes deseen participar en los sorteos de la Lotería del Huila pueden adquirir billetes o fracciones en los puntos de venta autorizados de PagaTodo.



El proceso para jugar consiste en comprar el documento de juego, revisar los números y las series disponibles y conservar el billete en buen estado para consultar los resultados y reclamar un eventual premio.

La Lotería del Huila tiene sus orígenes en 1924. Como otras loterías departamentales de Colombia, destina recursos al sector de la salud.

Publicidad

¿A qué hora juega la Lotería del Huila?

Los sorteos de la Lotería del Huila se realizan todos los martes a las 11:00 p. m. En cada jornada, los participantes tienen la posibilidad de ganar el Premio Mayor, los premios secos y las aproximaciones establecidas.

Después de cada sorteo, los resultados permiten verificar si los números y las series de los billetes coinciden con alguna de las combinaciones premiadas.

Publicidad

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Huila?

Las personas que tengan un billete ganador deben conservar el documento de juego y presentarlo para adelantar el proceso de reclamación correspondiente.

El plazo máximo para cobrar un premio es de un año contado desde la fecha del sorteo. Una vez transcurrido ese periodo, prescribe el derecho al cobro.

Por esta razón, se recomienda revisar los resultados oficiales después de cada jornada y guardar el billete en buenas condiciones. Así, los jugadores podrán comprobar si obtuvieron el Premio Mayor, alguno de los premios secos o una de las aproximaciones.