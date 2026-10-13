Lotería del Tolima, resultados del sorteo hoy martes 13 de octubre de 2026

La Lotería del Tolima realizó este martes 13 de octubre de 2026 el sorteo número 4191, en el que entregó premios a los participantes. El número ganador del premio mayor de $3.500 millones fue el XXXX, de la serie XXX.

Los jugadores pueden consultar los resultados del sorteo y verificar si sus billetes o fracciones coinciden con alguno de los números ganadores.

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Resultados de los premios secos de la Lotería del Tolima

Además del premio mayor, la lotería entregó diferentes premios secos, con montos que van desde los $15 millones hasta los $270 millones.

Se recomienda revisar cada resultado con atención y comparar tanto el número como la serie registrados en el billete. También se puede consultar la imagen oficial del sorteo para verificar la información.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Tolima?

El billete completo de la Lotería del Tolima tiene un valor de $12.000 y está dividido en tres fracciones de $4.000 cada una. Los jugadores pueden adquirirlo en los puntos Gana Gana y en más de 10.000 puntos de venta distribuidos en diferentes zonas del país, incluidos establecimientos de Efecty, Gelsa y Codesa.

Para reclamar un premio, el ganador debe presentar el billete o la fracción correspondiente, en formato físico o virtual, en las instalaciones de la Lotería del Tolima o en la agencia distribuidora que vendió el número ganador. Los datos necesarios para realizar el trámite se encuentran registrados en el billete.

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Las aproximaciones se pueden cobrar directamente con el lotero o en la agencia distribuidora.

Requisitos para cobrar los premios

Premios inferiores a $5 millones

Los ganadores deben diligenciar sus datos personales en el respaldo del billete y presentar una copia de la cédula de ciudadanía.

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Premios superiores a $5 millones

Además del billete y la cédula, se deben completar el formato de identificación de ganadores y el formulario de verificación de datos. También es necesario presentar el Registro Único Tributario (RUT) y una certificación de cuenta bancaria, debido a que estos premios se pagan mediante transferencia.

Antes de iniciar el trámite, es importante verificar que el número y la serie coincidan con los resultados oficiales del sorteo 4191 de la Lotería del Tolima.