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Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Lotería del Tolima, resultados del último sorteo hoy lunes 5 de octubre de 2026

Lotería del Tolima, resultados del último sorteo hoy lunes 5 de octubre de 2026

Resultados completos del sorteo 4190 de la Lotería del Tolima, que juega este lunes 5 de octubre un premio mayor de $3.000 millones.

Lotería del Tolima.jpg
Foto: Lotería del Tolima
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de oct, 2026

La Lotería del Tolima realizó este lunes 5 de octubre de 2026 el sorteo 4190, con diferentes premios para los jugadores. El número ganador del premio mayor fue el 6241, de la serie 067, que entregó un premio de $3.000 millones.
Los jugadores pueden consultar los resultados.

Premio mayor de la Lotería del Tolima - 5 de octubre.png

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Ganadores de los secos de la Lotería del Tolima

Además del premio mayor, el sorteo 4190 entregó diferentes premios secos. Estos fueron los números y series ganadores:

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Los jugadores deben comparar el número y la serie de estos resultados con los registrados en sus billetes. También pueden revisar la imagen oficial correspondiente al sorteo para confirmar si obtuvieron alguno de los premios.

¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Tolima?

El billete de la Lotería del Tolima tiene un valor de $12.000 y está dividido en tres fracciones de $4.000. Se puede adquirir en los puntos Gana Gana y en más de 10.000 puntos de venta distribuidos en diferentes zonas del país, entre ellos Efecty, Gelsa y Codesa.

Para reclamar un premio, el ganador debe presentar el billete o la fracción, ya sea en formato físico o virtual, en las instalaciones de la Lotería del Tolima o en la agencia distribuidora que vendió el número ganador. La información necesaria está registrada en el billete.

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Las aproximaciones pueden cobrarse directamente con el lotero o en la agencia distribuidora.

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Para premios inferiores a $5 millones, el ganador debe diligenciar sus datos personales en el respaldo del billete y presentar una copia de la cédula de ciudadanía.

En el caso de premios superiores a $5 millones, además del billete y la cédula, se deben diligenciar el formato de identificación de ganadores y el de verificación de datos. También es necesario presentar el RUT y una certificación de cuenta bancaria, debido a que estos premios se pagan mediante transferencia bancaria.

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