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Lotería del Huila: resultados del sorteo hoy martes 6 de octubre de 2026

La Lotería del Huila realiza este martes un nuevo sorteo por un premio mayor de $2.000 millones. Consulte los resultados completos.

Logo de la Lotería del Huila
Lotería del Huila
Foto: Lotería del Huila
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de oct, 2026

La Lotería del Huila realizó este martes 6 de octubre de 2026 el sorteo número 4776. El número ganador del Premio Mayor fue el XXXX, serie XXX.

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Resultados de la Lotería del Huila del 6 de octubre

Además, el sorteo entregó diferentes premios secos, entre ellos uno de $100 millones, otro de $60 millones y varias categorías de $20 y $10 millones.

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Para confirmar si un billete resultó ganador, los jugadores deben comparar tanto el número como la serie con los resultados oficiales correspondientes al sorteo 4776 de la Lotería del Huila.

¿Cómo jugar la Lotería del Huila?

Para participar en los sorteos de la Lotería del Huila, los jugadores pueden adquirir un billete o una fracción en los puntos de venta autorizados de PagaTodo.
El proceso para participar es sencillo:

  1. Comprar un billete o fracción en un punto de venta autorizado.
  2. Elegir entre los números y series disponibles.
  3. Conservar el documento de juego en buen estado para consultar los resultados y reclamar un eventual premio.

La Lotería del Huila tiene sus orígenes en 1924 y, como ocurre con otras loterías del país, los recursos que genera están destinados al sector de la salud.

¿A qué hora juega la Lotería del Huila?

La Lotería del Huila realiza sus sorteos todos los martes a las 11:00 p. m. En cada jornada se ponen en juego el Premio Mayor, los premios secos y las respectivas aproximaciones.

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Los resultados pueden ser consultados después de cada sorteo para comprobar si el número y la serie del billete coinciden con alguno de los premios entregados.

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¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Huila?

En caso de obtener un premio, el ganador debe conservar y presentar el documento de juego para adelantar el proceso de reclamación.

El plazo máximo para cobrar un premio de la Lotería del Huila es de un año contado desde la fecha del sorteo. Una vez cumplido este periodo, opera la prescripción del derecho al cobro.

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Por ello, es importante conservar el billete en buen estado y verificar los resultados oficiales después de cada sorteo. De esta manera, los jugadores pueden comprobar si su número y serie corresponden al Premio Mayor, un premio seco o alguna de las aproximaciones.

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