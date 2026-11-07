Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy sábado 7 de noviembre de 2026

El Caribeña Día es uno de los juegos de chance populares en la región Caribe colombiana. Cada jornada, los apostadores pueden elegir sus números y participar en las diferentes modalidades disponibles para intentar obtener uno de los premios.

Resultado del Caribeña Día hoy, sábado 7 de noviembre de 2026

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El número ganador del chance Caribeña Día de este sábado 7 de noviembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

Desde nuestra entidad felicitamos al afortunado ganador e invitamos a los participantes a verificar sus tiquetes después de la publicación del resultado oficial.



¿A qué hora juega el Caribeña Día?

El sorteo del Caribeña Día se realiza diariamente a las 2:30 p. m. Los resultados se conocen una vez finaliza el juego, momento en el que los apostadores pueden revisar sus números y comprobar si obtuvieron algún premio.

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Cómo jugar el chance Caribeña Día

Para participar, los jugadores deben seleccionar un número de una a cuatro cifras y elegir la modalidad de apuesta que prefieran. Estas son las opciones disponibles:



Cuatro cifras directo: el número debe coincidir exactamente con el resultado y mantener el mismo orden.

el número debe coincidir exactamente con el resultado y mantener el mismo orden. Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras deben coincidir, sin importar el orden en el que aparezcan.

las cuatro cifras deben coincidir, sin importar el orden en el que aparezcan. Tres cifras directo: se deben acertar las tres últimas cifras en la misma secuencia.

se deben acertar las tres últimas cifras en la misma secuencia. Tres cifras combinado: permite ganar cuando coinciden las tres últimas cifras, aunque estén en un orden diferente.

permite ganar cuando coinciden las tres últimas cifras, aunque estén en un orden diferente. Dos cifras o pata: se deben acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

se deben acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: el participante gana si coincide el último dígito del resultado.

¿Cuánto cuesta apostar al Caribeña Día?

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El valor mínimo para jugar al Caribeña Día es de $500, mientras que el máximo permitido es de $10.000. Cada persona puede elegir cuánto desea apostar dentro de ese rango, de acuerdo con la modalidad seleccionada.

Cómo reclamar premios del Caribeña Día

Para reclamar un premio, el ganador debe presentar el tiquete original en buen estado, correctamente diligenciado y sin enmendaduras, además de su documento de identidad original y una copia legible.

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Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:

