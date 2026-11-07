Super Astro Sol, resultado del último sorteo hoy sábado 7 de noviembre de 2026

El Super Astro Sol es un juego de cobertura nacional en el que los participantes deben elegir un número de cuatro cifras y uno de los 12 signos zodiacales. Cada jornada, los apostadores pueden consultar el resultado para comprobar si acertaron su combinación.

Resultado del Super Astro Sol hoy, 7 de noviembre de 2026

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El número ganador del chance Super Astro Sol de este sábado 7 de noviembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador : (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

Signo zodiacal: (en minutos)

Desde nuestra entidad felicitamos al afortunado ganador e invitamos a los participantes a verificar sus tiquetes una vez se publique el resultado oficial.



Cómo jugar al Super Astro Sol

Para participar, cada jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y elegir uno de los 12 signos zodiacales:



Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

También está disponible la opción Todos los signos, que permite jugar el mismo número con cualquiera de los signos del zodiaco. En un solo tiquete se pueden registrar hasta cuatro apuestas diferentes.

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¿A qué hora juega el Super Astro Sol?

El sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m., horario establecido desde julio de 2025. Los resultados pueden consultarse una vez termina la jornada.

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Dónde jugar Super Astro Sol

Los apostadores pueden participar en los puntos de venta físicos autorizados, distribuidos en distintas regiones de Colombia. Es importante acudir a establecimientos habilitados para realizar la apuesta y conservar el tiquete como soporte de participación.

Cuánto cuesta jugar Super Astro Sol

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El valor mínimo de la apuesta es de $500 y el máximo permitido es de $10.000. Cada jugador puede escoger cuánto desea apostar dentro de ese rango y definir la combinación de número y signo zodiacal.

Cómo reclamar un premio

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Para solicitar el pago de un premio, el ganador debe presentar el tiquete original en buen estado, correctamente diligenciado y sin alteraciones, junto con su documento de identidad original y una copia legible.

Los requisitos adicionales dependen del valor obtenido:

