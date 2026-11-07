Dorado Tarde, resultado del último sorteo hoy sábado 7 de noviembre de 2026

El Dorado Tarde es uno de los juegos de chance que cuenta con participación de apostadores en diferentes zonas del país, especialmente en Bogotá y Cundinamarca. Este sorteo ofrece varias modalidades para quienes buscan acertar combinaciones de números y obtener premios.

Resultado del Dorado Tarde hoy, sábado 7 de noviembre de 2026

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El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 7 de noviembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

Desde nuestra entidad felicitamos al afortunado ganador e invitamos a los apostadores a revisar sus tiquetes una vez se publique el resultado oficial.



¿A qué hora juega el Dorado Tarde?

El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m. No tiene programación los domingos ni los días festivos, por lo que los participantes pueden consultar los resultados después de cada jornada.

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Plan de premios del Dorado Tarde

El pago depende de la modalidad elegida y de la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, el plan de premios contempla las siguientes opciones:



Cuatro cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado cuando el número coincide exactamente y en el mismo orden.

paga 4.500 veces el valor apostado cuando el número coincide exactamente y en el mismo orden. Cuatro cifras combinado: entrega 208 veces lo apostado si las cuatro cifras coinciden, sin importar el orden.

entrega 208 veces lo apostado si las cuatro cifras coinciden, sin importar el orden. Tres últimas cifras directo: paga 400 veces el valor apostado cuando las tres cifras finales coinciden en el orden exacto.

paga 400 veces el valor apostado cuando las tres cifras finales coinciden en el orden exacto. Tres últimas cifras combinado: entrega 83 veces lo apostado si coinciden las tres últimas cifras, aunque estén en diferente orden.

entrega 83 veces lo apostado si coinciden las tres últimas cifras, aunque estén en diferente orden. Dos últimas cifras o pata: paga 50 veces el valor apostado cuando coinciden las dos cifras finales en el mismo orden.

paga 50 veces el valor apostado cuando coinciden las dos cifras finales en el mismo orden. Una cifra o uña: entrega cinco veces lo apostado cuando el último dígito coincide con el resultado.

Requisitos para reclamar un premio

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Para reclamar un premio de $100.000 o más, el ganador debe ser mayor de edad y presentar el tiquete original en buen estado, correctamente diligenciado y sin alteraciones, junto con su documento de identidad original y una copia legible.

Requisitos según el valor del premio

