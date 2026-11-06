Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy viernes 6 de noviembre de 2026

El Caribeña Día es uno de los chances más reconocidos de la región Caribe. El juego cuenta con distintas modalidades de apuesta y permite participar con números de una a cuatro cifras.
Resultado del Caribeña Día hoy, viernes 6 de noviembre de 2026
El número ganador del chance Caribeña Día de este viernes 6 de noviembre de 2026 es el en minutos. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
- Número ganador:
- Dos últimas cifras:
- Tres últimas cifras:
- La quinta:
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¿A qué hora juega el Caribeña Día?
El Caribeña Día realiza su sorteo todos los días a las 2:30 p. m. Los resultados son publicados poco después mediante los canales autorizados y puntos de venta.
Los participantes pueden consultar el número ganador y comparar la información con los datos registrados en sus respectivos tiquetes.
¿Cómo jugar el chance Caribeña Día?
El Caribeña Día ofrece diferentes modalidades para realizar las apuestas:
- 4 cifras directo o superpleno: se deben acertar las cuatro cifras en el mismo orden.
- 4 cifras combinado: se deben acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.
- 3 cifras directo: se deben acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente.
- 3 cifras combinado: se deben acertar las últimas tres cifras, sin importar su orden.
- 2 cifras o pata: se deben acertar las últimas dos cifras en el mismo orden.
- 1 cifra o uña: se debe acertar la última cifra del resultado.
¿Cuánto cuesta apostar al Caribeña Día?
El valor mínimo para jugar el Caribeña Día es de $500, mientras que el máximo permitido es de $10.000.
El participante puede escoger la modalidad de apuesta y establecer el monto que desea jugar dentro de los valores establecidos.
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¿Cómo reclamar premios del Caribeña Día?
Para reclamar un premio se debe presentar el tiquete original correctamente diligenciado y en buen estado, el documento de identidad original y una copia legible del mismo.
Para reclamar un premio se debe presentar el tiquete original correctamente diligenciado y en buen estado, el documento de identidad original y una copia legible del mismo.
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Documentación básica:
- Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.
- Documento de identidad original.
- Copia legible del documento de identidad.
Requisitos según el valor del premio
- Premios inferiores a 48 UVT: se requiere la documentación básica.
- Premios de 48 a 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.
- Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una anterioridad máxima de 30 días, junto con la documentación requerida. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.