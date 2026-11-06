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Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy viernes 6 de noviembre de 2026

Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy viernes 6 de noviembre de 2026

El chance Caribeña Día juega de lunes a sábado a las 2:30 p. m.. Revise aquí el número ganador hoy 6 de noviembre de 2026.

Resultado Caribeña Día: último sorteo de chance
Foto: Caribeña / Pexels.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de nov, 2026

El Caribeña Día es uno de los chances más reconocidos de la región Caribe. El juego cuenta con distintas modalidades de apuesta y permite participar con números de una a cuatro cifras.

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Resultado del Caribeña Día hoy, viernes 6 de noviembre de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este viernes 6 de noviembre de 2026 es el en minutos. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

  • Número ganador:
  • Dos últimas cifras:
  • Tres últimas cifras:
  • La quinta:

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¿A qué hora juega el Caribeña Día?

El Caribeña Día realiza su sorteo todos los días a las 2:30 p. m. Los resultados son publicados poco después mediante los canales autorizados y puntos de venta.

Los participantes pueden consultar el número ganador y comparar la información con los datos registrados en sus respectivos tiquetes.

¿Cómo jugar el chance Caribeña Día?

El Caribeña Día ofrece diferentes modalidades para realizar las apuestas:

  • 4 cifras directo o superpleno: se deben acertar las cuatro cifras en el mismo orden.
  • 4 cifras combinado: se deben acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.
  • 3 cifras directo: se deben acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente.
  • 3 cifras combinado: se deben acertar las últimas tres cifras, sin importar su orden.
  • 2 cifras o pata: se deben acertar las últimas dos cifras en el mismo orden.
  • 1 cifra o uña: se debe acertar la última cifra del resultado.

¿Cuánto cuesta apostar al Caribeña Día?

El valor mínimo para jugar el Caribeña Día es de $500, mientras que el máximo permitido es de $10.000.

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El participante puede escoger la modalidad de apuesta y establecer el monto que desea jugar dentro de los valores establecidos.

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¿Cómo reclamar premios del Caribeña Día?

Para reclamar un premio se debe presentar el tiquete original correctamente diligenciado y en buen estado, el documento de identidad original y una copia legible del mismo.

Para reclamar un premio se debe presentar el tiquete original correctamente diligenciado y en buen estado, el documento de identidad original y una copia legible del mismo.

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Documentación básica:

  • Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.
  • Documento de identidad original.
  • Copia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio

  • Premios inferiores a 48 UVT: se requiere la documentación básica.
  • Premios de 48 a 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.
  • Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una anterioridad máxima de 30 días, junto con la documentación requerida. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.
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