Bogotá quiere convertirse en un destino cada vez más atractivo para los inversionistas internacionales y por eso llegó hasta Nueva York con una apuesta de 15 proyectos que buscan conseguir financiación, socios estratégicos y oportunidades de desarrollo. La presentación se realiza durante la primera Milagro Week, un encuentro que reúne iniciativas de diferentes regiones de Colombia para conectarlas con empresarios e inversionistas extranjeros, interesados en conocer las oportunidades de negocio que ofrece el país.

La capital colombiana está presentando proyectos que buscan transformar la movilidad, fortalecer la conexión con los municipios de la región y abrir nuevas oportunidades en infraestructura, ciencia y tecnología. Entre las iniciativas que hacen parte de esta delegación están Bogotá Ciudad Aeropuerto, la ALO Norte, la ALO Centro, la Línea 4 del Metro de Bogotá, el Regiotram del Norte y Campus 2600, el nuevo centro de ciencia, tecnología e innovación de la ciudad.

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Uno de los proyectos destacados es Bogotá Ciudad Aeropuerto, una iniciativa que busca integrar el aeropuerto El Dorado con el desarrollo urbano y económico de Bogotá. Esta propuesta también está relacionada con El Dorado Max, el megaproyecto nacional que busca ampliar la capacidad aeroportuaria. A esto se suman las alternativas de movilidad que se quieren impulsar para mejorar la conexión de la capital con otros municipios, como el Regiotram del Norte, que permitirá conectar a Bogotá con Chía, Cajicá y Zipaquirá, así como los estudios de prefactibilidad y factibilidad de la futura Línea 4 del Metro.

Otro de los proyectos que busca llamar la atención de los inversionistas es Campus 2600, un centro de ciencia, tecnología e innovación liderado por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Alcaldía Mayor. Su propósito es conectar empresas, emprendedores, universidades y diferentes actores del ecosistema de innovación. Su construcción ya comenzó en inmediaciones de Corferias y, durante esta agenda en Nueva York, se buscarán empresas, inversionistas y aliados internacionales que quieran sumarse a su desarrollo.



La participación de Bogotá en este encuentro es acompañada por Invest in Bogotá, la agencia encargada de promover la inversión en la ciudad y facilitar la llegada de empresas extranjeras. Su directora ejecutiva, Isis Durán, destacó la importancia de llevar estas iniciativas a escenarios internacionales y mostrar el potencial económico de la región.

Esta participación hace parte de Misión Crecer, una estrategia nacional liderada por la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en articulación con ProColombia y la Embajada de Colombia en Estados Unidos. La convocatoria recibió 250 proyectos de diferentes regiones del país, de los cuales 133 fueron publicados para que los inversionistas pudieran conocerlos y 97 recibieron solicitudes de citas de negocios, con expectativas de inversión o financiación cercanas a los 41.900 millones de dólares.

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Pero la apuesta de Invest in Bogotá no se limita a presentar proyectos y buscar recursos. Durante la agenda también dará a conocer SiGO Regional, una plataforma que permite identificar y hacer seguimiento a las dificultades que enfrentan los inversionistas cuando llegan al país, para buscar soluciones junto con las entidades responsables. Actualmente, esta herramienta registra 53 casos reportados por inversionistas, de los cuales 38 corresponden a obstáculos y 15 a necesidades. De ese total, 23 ya fueron resueltos o se encuentran en proceso de gestión.

La presentación de esta plataforma se realizará el miércoles 18 de noviembre, durante el Regulatory Lab, como parte de una estrategia para acompañar a las empresas no solamente en su decisión de invertir, sino también durante su llegada, instalación y crecimiento.

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La primera Milagro Week se desarrolla del 16 al 19 de noviembre en Nueva York y representa una oportunidad para que Bogotá-Región muestre sus proyectos, fortalezca sus relaciones internacionales y consiga nuevos aliados para iniciativas que buscan impulsar el desarrollo de la ciudad y su entorno regional.