Boca Junior y Atlético Mineiro disputarán la final de la Copa Sudamericana este sábado, 21 de noviembre, en el estadio Metropolitano de Barranquilla. La ciudad sigue recibiendo miles de viajeros para este encuentro, mientras que otros han optado por hospedarse en Cartagena y Santa Marta para sacarle provecha a la costa Caribe.

De acuerdo con cifras de Booking.com, las búsquedas de alojamiento realizadas por viajeros argentinos aumentaron un 70.964,3 % y las de los brasileños un 36.158,8 %, al comparar el período del 22 al 31 de octubre de 2026 con las mismas fechas de 2025, demostrando el interés que hay para visitar la Arenosa por esta gran final internacional.

Publicidad

No es casualidad, dicen estas cifras, pues este 2026 ya se había mencionado a Barranquilla como parte de los 10 destinos tendencias en el mundo para visitar gracias a su cultura caribeña, su oferta de eventos y su identidad local.

Barranquilla. Crédito: Alcaldía de Barranquilla.

Planes en Barranquilla este 2026

Si usted viajará a la final de la Sudamericana, la capital del Atlántico ofrecerá diversas actividades y planes para hacer durante este fin de semana más allá del fútbol. Estos son algunos destinos y planes recomendados:

