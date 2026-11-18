Las autoridades en Barranquilla instalaron este miércoles un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el comando de Policía Metropolitana, para monitorear el dispositivo de seguridad que tendrá el partido de la final de la Copa Sudamericana este 21 de noviembre. Más de 2.100 uniformados estarán desplegados en todos los puntos estratégicos de la capital del Atlántico.

El secretario de Gobierno, Angelo Cianci, informó que este PMU tendrá como centro de operación principal en comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla, pero a su vez, en todos los eventos relacionados a la fiesta del fútbol que se realizarán en la ciudad de manera alterna se tendrán otros PMU específicos.

Publicidad

“Ya instalamos el Puesto de Mando Unificado para la ciudad de Barranquilla en la final que albergará la Copa Sudamericana entre los equipos de Boca Juniors y Atlético Mineiro. Con todas las dependencias de la Alcaldía de Barranquilla estamos visitando hoteles, establecimientos de comercio y el aeropuerto con el fin de llevar una campaña de prevención y garantizar la seguridad de todas las personas que nos visitan y también de las personas que viven en esta ciudad”, dijo Cianci.

Informó la administración Distrital que el dispositivo de seguridad contará con más de 2.100 uniformados distribuidos en puntos estratégicos de la ciudad, acordados previamente en 11 reuniones de coordinación con Conmebol y secretarías de la Alcaldía y la Policía. Asimismo, se realizaron dos reuniones con el Ministerio de Defensa y dos visitas de inspección al estadio junto al Consejo distrital de Seguridad.



Señaló la Alcaldía que para el día del partido el Supermetro tendrá tres anillos de seguridad, más de 300 cámaras vigilarán cada rincón del estadio y 885 más en toda la ciudad.

De manera simultánea, cerca de 5.000 policías mantendrán su despliegue operacional habitual dentro del modelo Vigilancia Comunitaria en toda el área metropolitana, fortaleciendo la presencia institucional en centros comerciales, sectores turísticos, zonas residenciales, establecimientos abiertos al público, corredores viales y demás puntos estratégicos de mayor afluencia ciudadana.

Publicidad

Asimismo, se reforzarán los dispositivos ordinarios de vigilancia y los planes operativos propios del fin de semana, mediante la articulación de las diferentes especialidades del servicio de Policía, garantizando una cobertura integral que permita atender oportunamente los requerimientos ciudadanos y preservar las condiciones de seguridad y convivencia.

Detalló la Policía Metropolitana que se tiene previsto un dispositivo especial en los hoteles de concentración de los equipos, los campos de entrenamiento, los campamentos de hinchas, rutas y cápsulas de los equipos.

Publicidad

Sumado a esto, se realizarán labores de control en el corredor portuario y en los alrededores del aeropuerto con 300 miembros de la Segunda Brigada del Ejército, quienes custodiarán las entradas de la ciudad, adelantará patrullajes en el corredor portuario y mantendrá presencia en el aeropuerto Ernesto Cortissoz y en la Terminal de Transporte.

Para ingresar al estadio, los asistentes deben presentar su boleta. La edad permitida es de 5 años en adelante en tribunas Occidental y Oriental, y de 10 años en adelante en tribunas Sur y Norte.

El jefe de la oficina para la seguridad y convivencia ciudadana, coronel en retiro Nicolás Martín, invitó a los hinchas a llegar con anticipación, acatar las indicaciones de las autoridades, no llevar elementos prohibidos según el reglamento de seguridad de Conmebol y disfrutar la final en paz.