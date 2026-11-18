Al ofrecimiento de una millonaria recompensa están recurriendo las autoridades en Cesar para agilizar la búsqueda del ganadero y agricultor Juan Salazar Romero, quien completa más de 48 horas secuestrado tras haber sido raptado en el plena zona comercial del centro de Tamalameque, cuando dialogaba con otra persona.

La víctima es padre del actual gerente del hospital de Tamalameque, Juan Carlos Salazar, y de la expersonera de esta población, Yennis Vanesa Salazar, quien el año pasado también fue víctima de secuestro y duró nueve meses en poder del Frente ‘Camilo Torres Restrepo’ del ELN.

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Las autoridades lograron identificar la camioneta blanca en la que se llevaron a Salazar Romero, a partir de las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de la zona, las cuales registraron el momento exacto en el que cuatro hombres armados con fusiles tomaron del brazo al ganadero, lo obligaron a subirse al vehículo y arrancaron con él, hacia rumbo aún desconocido.

Sin embargo, no hay más pistas de su paradero y es eso lo que se busca obtener a través de una recompensa que ofrecen de manera conjunta la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Tamalameque, en la que la administración departamental aporta 30 millones de pesos y el municipio, 20 millones adicionales.