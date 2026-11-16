Secuestran a conocido ganadero de 68 años en Tamalameque, Cesar; padre de exsecuestrada

Altamente custodiado por la Policía y el Ejército Nacional se encuentra en estos momentos el municipio de Tamalameque, Cesar, tras confirmarse este lunes festivo el secuestro de un conocido ganadero y agricultor de la zona llamado Juan Salazar Romero, de 68 años.

De acuerdo con las autoridades, el adulto mayor se encontraba en la cabecera municipal cuando de un momento a otro, fue interceptado por hombres armados que lo obligaron a subirse a la camioneta en la que se movilizaban, sin dar aviso a su familia.

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De inmediato, fue activado un plan candado desde el Puesto de Mando Unificado Permanente que se concentra en Valledupar.

Hay que mencionar que Juan Salazar es padre del actual gerente del hospital de Tamalameque y de Yennis Vanesa Salazar, expersonera de esa población que el año anterior duró nueve meses secuestrada por el Frente ‘Camilo Torres Restrepo’ del ELN.



Ese rescate se dio en medio de un megaoperativo que desplegaron la Policía y Fuerzas Militares catalogado como ´Thor´, el cual empezó con sobrevuelos al municipio de El Carmen, en Norte de Santander, hasta que, desde el aire, lograron ubicar la remota casa de madera en la que permanecía la mujer.

Los uniformados descendieron de los helicópteros y se adentraron en la vivienda, donde escasamente había un par de camas y una mesa. Gritaron una y otra vez el nombre de Yennis, hasta que ella respondió, también entre gritos, desde uno de los cuartuchos donde la tenían escondida.

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El secuestro de Yennis se produjo el 21 de febrero de 2025, cuando fue retenida en zona rural entre Chimichagua y Curumaní; ese mismo día fue encontrado su vehículo incinerado en la vía Las Vegas–Saloa. Los captores exigían 15.000 millones de pesos por su liberación.