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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Cárcel para presunto estafador que ofrecía ganancias de hasta 10% en Montería

Cárcel para presunto estafador que ofrecía ganancias de hasta 10% en Montería

Una fiscal de la Seccional Córdoba le imputó los delitos de captación masiva y habitual de dineros y estafa; cargos que no fueron aceptados.

Edrey Enoc Castro Goenaga.png
Edrey Enoc Castro Goenaga, persona capturada.
Fiscalía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de nov, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

Rendimientos mensuales de entre el 5 % y el 10%, según el capital invertido, era la oferta con la que Edrey Enoc Castro Goenaga presuntamente obtenía dinero del público en Montería, sin autorización ni permisos de las autoridades competentes. Por lo tanto, recientemente un juez decidió enviarlo a prisión.

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La Fiscalía General de la Nación informó que, en medio de la investigación, asoció las denuncias de cinco afectados que habrían entregado cerca de 80 millones de pesos, atraídos por propuestas difundidas a través de redes sociales.

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En estos casos, el hoy procesado utilizó formatos de inscripción, actas de participación, letras de cambio y documentos de una empresa fachada para formalizar los aportes.

Posteriormente, después de recibir los recursos, al parecer, incumplió la devolución del capital y el pago de los rendimientos. Para justificarlo, sostienen los reportes que afirmaba que sus cuentas estaban congeladas, tenía retenido el dinero o había sufrido pérdidas financieras.

En uno de los hechos que se le atribuyen, la víctima le habría entregado 50 millones de pesos transferidos a una cuenta que se encontraba a su nombre; sin embargo, nunca recibió el capital invertido ni los rendimientos prometidos.

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Por estos hechos, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) capturaron a Castro Goenaga en Medellín, en cumplimiento de una orden judicial.

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Una fiscal de la Seccional Córdoba le imputó los delitos de captación masiva y habitual de dineros y estafa; cargos que no fueron aceptados.

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