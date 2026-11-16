Presidente De La Espriella inaugura nueva sala de inmigración en el aeropuerto de Barranquilla

Tras 42 días de arduas labores, desde que la Alcaldía de Barranquilla asumió las obras de remodelación y modernización del aeropuerto Ernesto Cortissoz, durante este puente festivo fue habilitada la nueva sala de inmigración de dicha terminal; un avance que llega justo a tiempo para recibir una ola de argentinos y brasileños que arribarán esta semana a la ciudad para la final de la Copa Sudamericana.

El lugar fue presentado como un espacio moderno, cómodo y con aire acondicionado. La sala cuenta con 10 puestos de Migración y seis equipos Biomig. Muy pronto llegarán dos más, uno de ellos adaptado para facilitar la atención de personas con discapacidad.

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“Una vez más demostramos que nada nos queda grande. Con compromiso y pasión seguiremos llevando a Barranquilla a otro nivel”, escribió el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, en sus redes sociales.

El invitado especial para esta apertura fue el presidente Abelardo De La Espriella, quien además confirmó el inicio de operaciones de la nueva ruta aérea directa entre Barranquilla y Nueva York.



“Las empresas barranquilleras necesitan mantener relaciones permanentes con otras ciudades y países, recibir clientes, atraer inversión y encontrar nuevos mercados para sus productos. Tenemos la primera ruta entre Barranquilla y Nueva York, que se hará con Avianca. Gracias a Avianca y a sus directivos por creer en Colombia, por creer en Barranquilla. La operación comercial empezará el 2 de febrero. Hoy lanzamos la ruta. Hace poco inauguramos la ruta de Air Europa, directo a Madrid. Eso transforma sustancialmente la dinámica de la ciudad, del departamento y de la región. Es otro paso en la conexión entre Barranquilla y el mundo”, expresó el presidente De La Espriella.

El Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla, recibió este viernes 16 vuelos que iban para Panamá, informó la Aerocivil. Cortesía Aerocivil

En el muelle nacional del aeropuerto se instalaron 10 equipos de aire acondicionado de cinco toneladas de refrigeración cada uno. A ellos se sumaron otros siete equipos de 25 toneladas, distribuidos entre los muelles nacional e internacional. En total, se instalaron 225 toneladas de capacidad de refrigeración.

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Al mismo tiempo, se está realizando una evaluación técnica de los sistemas de enfriamiento existentes y de la red eléctrica, que ha presentado problemas.

A lo anterior se suman los trabajos en los accesos y los filtros de seguridad. El presidente detalló que se habilitaron tres lectores de códigos de tiquetes, se instalaron nuevos arcos detectores de metales y se incorporaron 150 canastas para la inspección del equipaje de mano.

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Sobre la conexión que ahora habrá entre Barranquilla y Nueva York, este domingo hubo un viaje inaugural que llevó a la delegación del Gobierno nacional hacia Estados Unidos para la Milagro Week, una iniciativa coordinada por el vicepresidente José Manuel Restrepo, en la que se hará una rueda de inversión internacional para al menos 76 proyectos estratégicos en sectores como energía, agricultura, minería, transporte, comercio, turismo sostenible, infraestructura, centros de datos y tecnología.

El propósito es atraer capital extranjero, impulsar la generación de empleo y fortalecer el crecimiento económico de Colombia. A su vez, la misión incluye una cartera de proyectos de infraestructura aeronáutica, un pilar estructural en la apuesta por la competitividad nacional.