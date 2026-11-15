Durante 2026 han asesinado a 74 mujeres solo en el Atlántico, alerta la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta por el agravamiento de la violencia contra las mujeres y las niñas en el Atlántico. De acuerdo con los registros de organizaciones sociales y autoridades citados por la entidad, al menos 74 mujeres han sido asesinadas en ese departamento en lo corrido de 2026.

A esta situación se suma el número de desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes, un fenómeno que, según el organismo, evidencia riesgos para sus derechos a la vida, la libertad y la integridad personal y requiere una respuesta inmediata de las autoridades.

Violencia contra la mujer. Foto: referencia, Flow

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Entre los hechos recientes que mencionó la Defensoría están los asesinatos de las hermanas Sheerydan Sofía y Keyla Nicolle Hernández Noriega, de 14 y 17 años, en el municipio de Malambo.

También se refirió a los crímenes ocurridos durante noviembre en Soledad y Barranquilla, entre ellos el doble homicidio de Morelhith Blanco Cisneros, de 36 años, y su hija de 14 años. A estos casos se suman los asesinatos de Kelly Johana Villa Gómez, de 32 años; Shirley Patricia Payares Díaz, de 43 años, y Estefany Paola Barraza de la Hoz, de 34 años.



La preocupación de la Defensoría también está relacionada con las cifras de desaparición. Según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con corte a agosto de 2026, de las 154 personas reportadas como desaparecidas en el Atlántico, 82 eran mujeres, lo que corresponde al 53,2 %.

De ese grupo, 60 eran niñas y adolescentes, equivalentes al 73,2 % de las mujeres desaparecidas. La mayor afectación se concentra entre los 12 y los 17 años, con 45 casos registrados.

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El organismo también señaló las denuncias de organizaciones de mujeres y defensoras de derechos humanos sobre la falta de respuestas oportunas de las autoridades. A esto se suma la desaparición de dos mujeres en el norte de Barranquilla a comienzos de noviembre.

Otro de los aspectos señalados por la entidad es la diferencia entre el número de mujeres asesinadas y los casos que han sido clasificados oficialmente como feminicidios. De acuerdo con la información reportada por la Defensoría, con corte al 31 de octubre, solamente cuatro casos habían sido tipificados como feminicidios consumados, mientras que los demás permanecían bajo investigación.

violencia contra las mujeres. Foto: Cepaz.

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La entidad contrastó esta cifra con las 46 valoraciones médico-legales por presuntos homicidios de mujeres registradas por Medicina Legal hasta julio de 2026.

Ante la gravedad de la situación, el organismo exhortó a la Gobernación del Atlántico, las alcaldías de Barranquilla, Soledad, Malambo, Baranoa y Sabanagrande, y a la Policía Nacional a convertir en acciones concretas las medidas anunciadas durante el Consejo de Seguridad con Enfoque de Género del pasado 11 de noviembre.

Entre las solicitudes está fortalecer las rutas de atención y protección, garantizar valoraciones oportunas del riesgo y coordinar la activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente cuando se reporten desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes.