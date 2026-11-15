Uniatlántico condena vandalismo de estudiantes contra libro ‘Las otras rayas del Tigre’

Como un “acto de mordaza” e “intolerancia” calificó el rector de la Universidad del Atlántico, Leyton Barrios, el incidente en el que varios jóvenes irrumpieron al teatro de Bellas Artes e impidieron de manera intransigente la charla sobre el libro ‘Las otras rayas del Tigre’ del periodista Óscar Montes, que estaba programada en el marco de la Feria Internacional del Libro de Barranquilla, el Atlántico y el Caribe (Filbac). Además, un pendón promocional con la portada del libro fue vandalizado.

Expresó Barrios en una publicación en redes sociales, que “la pluralidad se respeta y la libertad de pensamiento se defiende”, por lo que rechaza “cualquier acto de mordaza o intolerancia contra quienes piensan diferente”, como el que se presentó este sábado a eso de las 2:30 de la tarde en la sede de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico, ubicada en el barrio El Prado, en Barranquilla.

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“Ofrezco disculpas al reconocido periodista y escritor Óscar Montes por los lamentables hechos ocurridos hoy durante la Feria del Libro, en nuestra sede de Bellas Artes, mientras presentaba su obra ‘Las otras rayas del Tigre’. Estoy convencido de que somos muchos más los que respetamos la diversidad de pensamiento que quienes pretenden silenciarla”, afirmó el rector.

En su publicación el Rector invitó al periodista a la Uniatlántico para que conozca de primera mano el trabajo que se está adelantando para “construir una institución de puertas abiertas, donde las diferencias no dividan”, sino que permitan crecer a toda la comunidad estudiantil.



Montes agradeció la solidaridad del rector Barrios, que en una conversación que sostuvieron le reiteró “que en la universidad una minoría de la minoría no puede imponer su voluntad mediante acciones intolerantes y violentas”.

Este sábado estaba programada una charla entre el autor del libro ‘Las otras rayas del Tigre’ con los también periodistas Vanessa Saldarriaga y Luis Felipe Vásquez en el teatro de Bellas Artes.

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Minutos antes de que se iniciara la conversación, unas cinco personas, al parecer estudiantes, irrumpieron arbitrariamente con un megáfono y exigieron que se cancelara el evento. Acto seguido cerraron el telón y los asistentes, así como los moderadores y el autor del libro tuvieron que ser evacuados con acompañamiento de personal de seguridad de la Universidad.

“La universidad es centro de pensamiento y escenario natural de pluralismo. Rechazo el saboteo de la presentación de mi libro ‘Las otras rayas del Tigre’ por un grupúsculo de intolerantes, que atentan contra la libertad de expresión. Presentar un libro será siempre un evento cultural”, escribió Óscar Montes en su cuenta de la red social X.