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Quedó en libertad mujer señalada de ser pareja sentimental de alias ‘Pinocho’

Un juzgado en Santa Marta anuló la decisión que había enviado a la cárcel a Yolima Johana Murgas Guzmán. La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento deberá repetirse.

Audiencia a Yolima Johana Murgas Guzmán
Momentos de una audiencia virtual por la captura de Yolima Johana Murgas Guzmán.
Captura de video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de nov, 2026

Yolima Johana Murgas Guzmán, al parecer pareja sentimental de alias ‘Pinocho’, máximo líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, recuperó su libertad luego de que el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Santa Marta, anulara el fallo que le impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario. La mujer se encontraba detenida en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá.

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Su libertad se dio luego de que el juez de segunda instancia considerara que el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías Ambulante de Santa Marta, se excedió en su decisión.

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Fuentes cercanas a Murgas Guzmán confirmaron que esta ya recuperó su libertad y la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento deberá repetirse.

La decisión tomada por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Santa Marta le dio la razón a Cristian Morelli, apoderado de la mujer, quien sostuvo que hubo exceso en la decisión de primera instancia, sobre todo cuando se había llegado a un preacuerdo con la Fiscalía, con el argumento que la mujer desarrollaba una actividad legal como contadora profesional.

Yolima Johana Murgas Guzmán, señalada por las autoridades de ser la pareja sentimental de Freddy Castillo Carrillo, alias 'Pinocho', fue detenida el pasado 24 de septiembre tras una diligencia de allanamiento en una vivienda del barrio Libertador, en Santa Marta.

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En el lugar, según la Fiscalía, le encontraron más de $29.000.000 en efectivo, además de un lingote de oro avaluado en unos 15 millones de pesos.

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Murgas Guzmán es señalada por la Fiscalía de presuntamente cometer el delito de lavado de activos.

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