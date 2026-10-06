Juez envía a la cárcel a esposa de alias “Pinocho”, cabecilla de Autodefensas Conquistadoras

Un juez de control de garantías envió a prisión a Yolima Yohana Murgas Guzmán, esposa de Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, señalado como cabecilla financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, luego de que la Fiscalía le imputará el delito de lavado de activos. La decisión se produjo pese a que el ente acusador había solicitado que la medida de aseguramiento se cumpliera en detención domiciliaria.

Murgas Guzmán fue capturada durante una diligencia de registro y allanamiento realizada el pasado 24 de septiembre en un inmueble del barrio Pescadito, en Santa Marta, Magdalena. En el lugar fueron encontrados $29.060.000 en efectivo y un lingote de oro de 58,1 gramos, cuyo valor fue establecido en $15.969.471.

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Durante el procedimiento también fueron incautadas una máquina contadora de billetes, dos libretas con anotaciones relacionadas con ingresos, gastos y movimientos financieros, tarjetas bancarias nacionales e internacionales y documentación relacionada con la residencia e identidad española a nombre de la procesada.

La Fiscalía señaló además que Murgas Guzmán tendría un vínculo sentimental con alias ‘Pinocho’. Como parte de los elementos encontrados en el inmueble, en una de las habitaciones apareció un permiso notariado para la salida de un menor de edad del país, documento que daría cuenta de la relación entre la procesada y el señalado cabecilla.



A partir de las actividades investigativas posteriores al allanamiento, las autoridades obtuvieron información sobre movimientos financieros y patrimoniales atribuidos a Murgas Guzmán. Entre los elementos recopilados aparecen registros de transferencias internacionales por más de $90 millones durante 2021 y documentos en los que se relacionan utilidades periódicas.

Con estos elementos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó el delito de lavado de activos. Durante la audiencia, la procesada manifestó su intención de celebrar un preacuerdo con la Fiscalía y reintegrar los recursos involucrados en los hechos investigados.

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Sin embargo, al momento de definir la medida de aseguramiento, el juez de control de garantías determinó que Murgas Guzmán debía permanecer privada de la libertad en un establecimiento carcelario, en lugar de la detención domiciliaria solicitada por la Fiscalía.

Este no es el primer proceso que enfrenta la mujer por hechos relacionados con lavado de activos. Desde 2024 tiene otro proceso por este delito, actualmente en etapa de juicio. Además, en ese proceso habría obtenido en diferentes oportunidades autorizaciones de jueces de control de garantías para viajar a España.