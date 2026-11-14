Coronación de la reina del Carnaval de Barranquilla 2027 será en el Supermetro

En Barranquilla la antesala de la Navidad comienza a ambientarse con el aroma del Carnaval, mucho más ahora con los recientes anuncios del alcalde de la ciudad, Alejandro Char.

En sus redes sociales el mandatario informó que el Supermetro será protagonista de una programación que integra tradición, innovación y grandes espectáculos, como lo son la Coronación de los Reyes del Carnaval, Salwa Maloof y Abraham Cáceres, el viernes 5 de febrero, y el Superconcierto del Carnaval, al día siguiente.

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El Alcalde también dio a conocer que el desfile del Carnaval de los Niños recorrerá en el 2027 la renovada calle 72, ahora bautizada Avenida Shakira, el próximo 31 de enero, y la coronación de Isabella Daes García y Pedro Fandiño Camelo, será en el estadio Romelio Martínez.

Carnaval de Barranquilla // Foto: AFP

“Se viene una tremenda coronación de nuestra reina Salwa Maloof en el Supermetro, el desfile del Carnaval de los Niños recorrerá la Avenida Shakira, nuestra calle 72, y la coronación de Isa y Pedrito brillará en el estadio Romelio Martínez. Queremos que el Carnaval se viva los 365 días del año, porque esta Fiesta es parte de lo que somos y de esa alegría que hace única a Barranquilla”, escribió Char.



El mandatario también adelantó que la Batalla de Flores se vivirá en el cumbiódromo de la Vía 40 y no en la Avenida del Río como se había especulado.

Los tres desfiles del sábado del Carnaval de Barranquilla 2027 se vivirán a otro nivel. ¡Qué alegría compartir tantas buenas noticias con nuestros hacedores! Los tres eventos que abrirán la Fiesta, en la calle 17, la carrera 44 y la Vía 40, se preparan para ofrecer un gran espectáculo

El anuncio de los nuevos escenarios lo dio a conocer Alejandro Char en un encuentro con los hacedores de la fiesta en la Casa del Carnaval, en el Barrio Abajo. Durante el encuentro, Char también anunció a través de una llamada al grupo de Bananas que serán los homenajeados en el desfile de La Guacherna, el viernes 29 de enero.