Realizan desfile de prueba en el Malecón de Barranquilla con miras al Carnaval 2027

La idea de trasladar los desfiles tradicionales del Carnaval de Barranquilla hacia el corredor del Gran Malecón del Río en 2027 sigue ganando terreno en esta ciudad, donde avanzan las pruebas técnicas para verificar su viabilidad en tiempos, recorrido, espacio y resistencia de los danzantes en este escenario turístico.

Precisamente, este miércoles se llevó a cabo un ensayo piloto en el que cerca de 12 grupos folclóricos, carrozas y trailers, realizaron un recorrido que inició en la calle 72 y terminó en el Pabellón de Cristal. El trayecto también pasó por la Luna del Río donde fueron instalados palcos, con algunas personas en él, para darle realismo a la prueba.

Publicidad

Entre los grupos que hicieron presencia estuvieron el Congo grande, Carioca, El Congo reformado, La gigantona, el Garabato Unilibre, el Garabato de la 8 y Afrocaribe. Para el piloto también hubo restricción total del paso de vehículos.

Cabe recordar que entre los hacedores de la fiesta surgieron algunos cuestionamientos como las altas temperaturas que se sentirán aún más fuerte en la superficie, ya que la Vía 40 está hecha en concreto, pero el Malecón está construido en asfalto y este material se calienta todavía más. Algo que impactaría directamente a los bailarines que caminan a pie descalzo.



Además, también despiertan dudas las rutas de ingreso y evacuación, que son menos en comparación con las de Vía 40. Hasta el momento, el recorrido cuyo cambio ya está confirmado es el Desfile del Carnaval de Los Niños, que ahora será en la Avenida Shakira, calle 72.

Algunos de los barranquilleros también dieron su opinión sobre este posible traslado. Unos están en contra y otros, definitivamente, están a favor.

Publicidad

“Se va a ver espectacular en el Malecón del Río, sin embargo no sé si está preparado para la capacidad de gente que llega a Barranquilla por esos días. Creo que aún le falta”, “Es satisfactorio tener el Carnaval en la puerta de mi casa o verlo desde mi balcón, entonces estoy muy favorecido con esta decisión”, “Todos estamos muy contentos de que se haga a la orilla del río, de que se disfruten las festividades y demás, pero el problema no es ese. Al finalizar los eventos siempre habrá dificultad para el transporte. Los precios de los servicios son muy elevados”, fueron algunos de los testimonios recolectados por Blu Radio.