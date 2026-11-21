La Alcaldía declaró la alerta amarilla en Barranquilla y su área metropolitana en toda la red hospitalaria pública, con MiRed IPS, y privada, hasta las 6:00 de la mañana del próximo lunes.

Igualmente, el Distrito informó que en el Supermetro se contará con 14 médicos, cuatro enfermeras y personal administrativo, así como un Módulo de Estabilización y Clasificación de pacientes (MEC), ubicado en la gradería noroccidente, con dos galenos y cuatro enfermeras más, para tender a los asistentes que lo requieran.El dispositivo de atención en el estadio se complementará con seis ambulancias en la zona de emergencias, cuatro básicas y dos medicalizadas. Asimismo, habrá personal médico en las tribunas norte y sur, tanto en sus zonas altas como bajas, y ocho médicos en las tribunas occidental y oriental.

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Hay que tener en cuenta que la Alcaldía de Barranquilla definió la red de apoyo de la siguiente manera: los pacientes con urgencias vitales irán a las clínicas Campbell y La Victoria. los que no estén en estado crítico a Clínica Iberoamericana, Clínica Murillo y Camino Murillo; y la IPS de apoyo será la Clínica de la Policía.

El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) Distrital coordinará durante las 24 horas el sistema de referencia y contrarreferencia para garantizar la remisión de pacientes según sus necesidades de atención.



Sala de hospital. Foto: imagen de archivo, Magnific.

No se permitirá ingresar al estadio elementos cortopunzantes o contundentes, sustancias psicotrópicas, bebidas líquidas, rollos de papel, paraguas, sombrillas, silbatos, pólvora, juegos pirotécnicos, bombas de humo ni elementos de iluminación láser.

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Tampoco se podrá entrar al escenario deportivo objetos que puedan ser accionados con gases como helio, propano o butano, elementos que puedan ser lanzados mediante palos, cables aéreos o similares ni elementos con mensajes ofensivos, racistas, discriminatorios, políticos o religiosos. Las astas para banderas y los objetos considerados peligrosos también hacen parte de los elementos restringidos.

Desde la Oficina de Cultura Ciudadana, la Administración distrital hizo un llamado a los aficionados locales y visitantes para que vivan este encuentro deportivo con respeto, responsabilidad y sentido de pertenencia, cuidando las instalaciones y manteniendo limpios los espacios.El jefe de la Oficina de Cultura Ciudadana, Daniel Martínez, expresó que con la final de la Copa Sudamericana, Barranquilla tendrá la oportunidad de demostrar que su pasión por el fútbol también se demuestra en el buen comportamiento de sus hinchas.

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"La invitación es a que todos los asistentes locales y visitantes vivan esta fiesta del fútbol con respeto y responsabilidad. También es importante mantener los espacios limpios arrojando los residuos en las canecas y siendo amable con los otros hinchas dentro y fuera del estadio. Porque ser buenos anfitriones también significa respetar a los que nos visitan y disfrutar el fútbol entendiendo que el Supermetro es un espacio para todos. La pasión se demuestra alentando a nuestro equipo pero también cuidando nuestra casa. Que se viva la fiesta del fútbol con orgullo, respeto y cultura ciudadana”.

Elementos autorizados