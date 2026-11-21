La Alcaldía de Barranquilla implementa este sábado un plan de movilidad especial hasta las 12 de la noche por la tan esperada final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y el Atlético Mineiro. En ese sentido, la Secretaría Distrital de Tránsito dispuso de 69 agentes y 300 orientadores, en los sectores cercanos al estadio Metropolitano y corredores viales estratégicos como la Circunvalar.

Hay que tener en cuenta que no habrá parqueadero para vehículos particulares en el estadio y solo podrán ingresar los que tengan autorización o acreditación de la Conmebol. Por esto, se recomienda llegar en transporte público.

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Señala la Secretaría de Movilidad que la Avenida Murillo, entre la carrera 4 y la avenida Circunvalar, será zona peatonal, con acceso exclusivo para Transmetro.

“Igualmente quedan prohibidas las operaciones de ascenso y descenso de pasajeros en buses y taxis en la Avenida Circunvalar entre las calles 45 (avenida Murillo) y 46, en ambos costados; en la Avenida Murillo entre las carreras 4 y 8; en la carrera 4 entre la Murillo y la calle 49; en esa misma calle entre la carrera 4 y la avenida Circunvalar y en la carrera 1 Sur entre la avenida Murillo y la calle 55”.



Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Alcaldía de Barranquilla

Agregaron las autoridades en un comunicado que también quedó prohibida la circulación de motocicletas, motocarros, cuatrimotos y mototriciclos, la circulación de vehículos con capacidad superior a cinco toneladas y las operaciones de cargue y descargue.

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“Para estos vehículos, se suma el corredor de la avenida Circunvalar desde la Murillo hasta la carrera 46. También se suspenden los permisos especiales de circulación de vehículos pesados y de cargue y descargue”.

Durante la jornada tampoco se podrán transportar escombros, recipientes con líquidos inflamables, desechos, trasteos ni cilindros de gas domiciliario por los corredores con prohibición de circulación.

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Vías peatonales con restricción vehicular

Los siguiente tramos, según las autoridades, serán de uso peatonal y funcionarán como salidas de emergencia, por lo que deberán permanecer libres de obstáculos y de vehículos estacionados. Solo podrán circular vehículos autorizados:



Avenida Murillo entre la carrera 4 y la avenida Circunvalar (acceso exclusivo de Transmetro).

Calle 46 entre la avenida Circunvalar y la carrera 1 Sur.

Carrera 1 Sur entre la avenida Murillo y la carrera 6 Sur.

Carrera 6 Sur entre la carrera 1 Sur y la calle 49.

Carrera 1B entre la calle 49 y la carrera 6 Sur.

Calle 47 entre la calle 49 y la carrera 6 Sur.

Carreras 14 Sur y 15 Sur (vías de servicio paralelas a la avenida Circunvalar).

Los carriles exclusivos de Transmetro seguirán habilitados para los vehículos autorizados.

Prohibido estacionar

Anillo 1 de Seguridad:



Calle 46 entre la avenida Circunvalar y la carrera 1E.

Carrera 1 (avenida Las Torres) entre la calle 45 (avenida Murillo) y la calle 46F.

Calle 45 (avenida Murillo) entre la carrera 4 y la avenida Circunvalar.

Avenida Circunvalar entre la calle 45 (avenida Murillo) y la calle 46.

Carrera 7 Sur entre las calles 46 y 47.

Carrera 10A Sur entre las calles 46 y 46C.

Carrera 12 Sur entre las calles 46 y 46C.

Rutas de desvío

Carrera 1 Sur entre la avenida Murillo y la carrera 6 Sur.

Carrera 6 Sur entre la carrera 1 Sur y la calle 49.

Carrera 1B entre la calle 49 y la carrera 6 Sur.

Calle 47 entre la calle 49 y la carrera 6 Sur.

Carreras 14 Sur y 15 Sur (vías de servicio paralelas a la avenida Circunvalar).

Corredores viales delimitados