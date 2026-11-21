Los hinchas de Boca Juniors y Atlético Mineiro vivieron su propio Carnaval con los banderazos que protagonizaron en diferentes puntos de Barranquilla. Mientras los argentinos colmaron el Gran Malecón, los brasileños escogieron la tradicional calle 84. Hasta altas horas de la noche de este sábado alentaron sin cansancio a sus equipos.

En el caso de Boca, un río azul y amarillo corrió por el Gran Malecón desde la Ventana de Campeones hasta la rueda de la Luna del Río.

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Paralelo al Magdalena, con banderas, cánticos y fuegos artificiales para transmitirle toda su fuerza y apoyo a sus jugadores, miles de hinchas boquenses se hicieron sentir con fuerza en la previa de la gran final, que arrancará este sábado a las 5:30 de la tarde en el renovado estadio Metropolitano.

Sobre las sensaciones vividas, hinchas de Boca como Martín Vallero, que viajó con su pequeño hijo desde San Juan, Argentina, destacaron que, por el recibimiento que han tenido, sienten que están jugando “como en casa”.



“Es la segunda vez que estoy en Colombia, es un país muy lindo. Frente al partido deseo como siempre lo mejor para Boca, esperamos ganar y que el equipo demuestre lo bien que venimos jugando”.

También con cánticos y tambores, un gran número de torcedores de Atlético Mineiro casi que cerraron la calle 84, a la altura de la carrera 45, en el norte de la capital del Atlántico.

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Allí se sintió la energía del Carnaval de Brasil combinada con la pasión por el fútbol. Entre los asistentes, Galo Doido, la figura más representativa de la hinchada del club de Belo Horizonte, bailó y cantó como si ya estuviera en el Metropolitano.

Eugenio, un torcedor de Mineiro que viajó desde Mato Grosso, Brasil, dijo que “tiene la certeza absoluta” de que su equipo se llevará el triunfo. “Atlético Mineiro va a honrar el estado de Minas Gerais, va a honrar a Brasil y vamos a quedar campeones por encima de Boca Juniors”.

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Agregó el hincha brasileño que antes de llegar a Barranquilla pasó por Cartagena, dos ciudades “muy bellas y con gente muy hospitalaria”.

