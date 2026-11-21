Avianca rechazó la agresión física y verbal que sufrió una de sus trabajadoras durante el abordaje de un vuelo con ruta Cartagena-Cali, el pasado viernes 20 de noviembre. La pasajera involucrada fue capturada por las autoridades y posteriormente trasladada a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía, mientras la aerolínea anunció que tomaría acciones legales y acompañaría a su trabajadora durante el proceso de denuncia.

El incidente se presentó en el aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena, durante el abordaje del vuelo AV8569. La situación habría ocurrido por un inconveniente relacionado con el transporte de una mascota. La pasajera pretendía abordar con el animal, pero no cumplía con los requisitos establecidos para su traslado.

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Por medio de un comunicado, Avianca reveló que activó los protocolos correspondientes y solicitó la intervención de las autoridades. “La compañía está brindando acompañamiento a la colaboradora afectada en el proceso de denuncia y adelantará las acciones legales correspondientes frente a este hecho”, indicó.

Pasajera atacó a trabajadora de Avianca

De acuerdo con lo revelado, la discusión se produjo porque la trabajadora le hizo un llamado de atención a la pasajera por las condiciones en las que pretendía transportar a su mascota.

La situación habría derivado en una agresión física y verbal contra la trabajadora. Según la información de la Policía de Cartagena, los hechos ocurrieron en el área de counter del aeropuerto.

Las dificultades que tiene el sector aeronáutico no pueden ser excusa para que los pasajeros agredan a las trabajadoras de las aerolíneas.



Mi solidaridad con Daniela, agredida hoy, el día de su cumpleaños, por una pasajera disruptiva que fue capturada por la policía.



La… pic.twitter.com/RRPHWxoQLv — Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) November 20, 2026

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La mujer fue capturada por el delito de lesiones personales y trasladada a la URI de la Fiscalía. La trabajadora, identificada como Daniela, habría sufrido laceraciones y recibió atención en el área de sanidad de la terminal aérea.

Además, la senadora Jennifer Pedraza rechazó lo sucedido y expresó su solidaridad con las trabajadoras de Avianca a través de redes sociales. “Las dificultades que tiene el sector aeronáutico no pueden ser excusa para que los pasajeros agredan a las trabajadoras de las aerolíneas”, escribió.

Avianca

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Avianca reportó más de 500 casos de pasajeros disruptivos en 2026

En su pronunciamiento, la aerolínea aseguró que este tipo de comportamientos no son hechos aislados. Según sus registros, durante 2025 se reportaron 572 incidentes relacionados con pasajeros disruptivos, mientras que en lo corrido de 2026 la cifra ya supera los 500 casos.

Ante esta situación, Avianca pidió al Congreso avanzar en el trámite del proyecto de ley que busca establecer medidas frente a este tipo de pasajeros. También solicitó a la Aeronáutica Civil expedir una regulación que permita implementar listas restrictivas para viajeros involucrados en comportamientos que afecten la seguridad y la operación aérea.

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La compañía señaló que busca herramientas legales que permitan sancionar estas conductas y proteger tanto a los trabajadores del sector como a los demás pasajeros.