En el barrio Barlovento de Barranquilla, las autoridades capturaron a Óscar Iván Ortega Quiñonez, quien según las autoridades estaría presuntamente relacionado con el macabro hallazgo a las afueras de la Cárcel Modelo, donde se suman dos días seguidos en los que abandonan restos humanos y panfletos amenazantes contra los funcionarios del Inpec.

El hecho obligó al despliegue de un equipo especial de investigadores para esclarecer lo sucedido. Además, se reforzó la vigilancia en los alrededores del penal, siendo así que se logró la interceptación de Ortega Quiñonez, alias Plan B y presunto integrante de la banda Los Pepes, con especial injerencia en el sector invasivo la Bendición de Dios.

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De acuerdo con los reportes policiales, los uniformados lograron su detención mientras le solicitaban un registro personal, ya que su motocicleta tiene un reporte vigente por hurto. De inmediato, se procedió a su captura y a la recuperación del vehículo, avaluado en aproximadamente 12 millones de pesos.

Con labores investigativas, también se estableció que esa motocicleta habría sido la utilizada en el abandono de restos humanos en la penitenciaría. Por el caso las investigaciones siguen, según la general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.



“Los controles preventivos y las actividades permanentes de verificación de antecedentes nos permiten identificar personas y vehículos requeridos por las autoridades, además de aportar elementos importantes para el esclarecimiento de hechos que afectan la seguridad ciudadana. Continuaremos fortaleciendo la estrategia Barranquilla Blindaje 360° para combatir la delincuencia y proteger la vida, la integridad y el patrimonio de los barranquilleros”, señaló la oficial.

La motocicleta es una AKT TT200, modelo 2026 y de placas PES 51H. Del mismo modo, Blu Radio conoció que el capturado registra siete anotaciones judiciales por delitos como violencia contra servidor público, porte ilegal de arma de fuego, tráfico de estupefaciente y hurto calificado.