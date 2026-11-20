En una carrera contrarreloj están los hinchas del Boca Juniors y de Atlético Mineiro que viajaron a Barranquilla sin tener todavía una boleta para entrar al partido en el Supermetro. Mientras tanto, la Policía le está advirtiendo a la comunidad y a los turistas tener mucho cuidado para evitar ser víctimas de estafas con boletas falsas.

Brayán Ronderos llegó este viernes a Barranquilla desde Girón, Santander. Junto a cinco amigos más su firme propósito es asistir al partido de la final de la Copa Sudamericana.

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Cuenta que viajaron en bus desde Bucaramanga y una vez llegaron a la terminal de Transportes de Barranquilla tomaron un taxi hacia el renovado Estadio Metropolitano, para encontrar a alguien que le pueda vender a él y a sus coterráneos las entradas para el partido.

Señala que hicieron un presupuesto por boleta de máximo $800.000 y ruegan por poder encontrar el anhelado tiquete de entrada.



“Llegamos acá sin hotel, sin boletas y con las ganas de que Boca salga campeón. Sabemos que en Mineiro también hay jugadores colombianos, pero desde la época del Boca de Bianchi siempre hemos alentado al equipo argentino. Ojalá logremos encontrar entradas y estrenar el Metropolitano”, contó Bryan.

Precisamente la Policía Metropolitana de Barranquilla emitió una alerta a los aficionados nacionales y extranjeros para que extremen las medidas de precaución al momento de adquirir sus entradas, con el propósito de prevenir posibles estafas mediante la comercialización de boletas falsas.

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La institución está instando a realizar compras exclusivamente a través de las plataformas y puntos de venta autorizados por la organización del evento. La idea es reducir al máximo la compra por redes sociales, grupos de mensajería o intermediarios no autorizados. Además, los interesados en asistir deben desconfiar de ofertas con precios excesivamente bajos.

Asimismo, se recomienda verificar la autenticidad de las páginas web antes de realizar cualquier transacción, no compartir códigos QR, datos personales ni comprobantes de compra con desconocidos, evitar transferencias a cuentas particulares sin respaldo comercial y abstenerse de adquirir entradas en los alrededores del escenario deportivo.