Santa Marta recibirá por primera vez el Barça Academy Campus, una experiencia de formación futbolística basada en la metodología del FC Barcelona que tendrá como sede las instalaciones deportivas de la Universidad del Magdalena.

El campus se desarrollará del 7 al 11 de diciembre y estará dirigido a niños y niñas interesados en fortalecer sus habilidades futbolísticas. Las jornadas serán acompañadas por entrenadores y un coordinador provenientes de Barcelona, quienes supervisarán directamente el proceso de formación.

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La iniciativa surge de un acuerdo entre Unimagdalena y AF Events S.A.S., socio oficial de Barça Academy en Colombia y Panamá. La organización ha desarrollado más de 15 campamentos en ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Pereira, con la participación de más de 2.000 niños y jóvenes.

La llegada del campus también tendrá un componente académico y laboral. Según informó la Universidad, 15 plazas de trabajo que se generarán durante la semana de actividades serán destinadas a egresados del Programa Profesional en Deporte.



Los estudiantes que cursan la Cátedra de Fútbol también podrán participar en un proceso formativo asociado a la experiencia, acercándose directamente a la metodología utilizada por Barça Academy.

“Para nosotros tiene un gran significado que, siendo la primera vez que este evento se realice en Santa Marta y representando a la región Caribe, se haga en nuestra Universidad”, señaló Fabio Fernández Pinto, vicerrector de Extensión y Proyección Social encargado de Unimagdalena.

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Durante los cinco días, los participantes recibirán uniforme Nike x Barça Academy, hidratación, fruta y diploma. Además, podrán ser tenidos en cuenta dentro de procesos de selección para otras experiencias internacionales de formación.

Como parte del acuerdo, AF Events aportará implementos deportivos por un valor de 10 millones de pesos, mientras la Universidad del Magdalena dispondrá de sus canchas y demás espacios necesarios para las jornadas.

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Las inscripciones ya están abiertas para quienes quieran participar en el Barça Academy Campus que llegará por primera vez a Santa Marta.