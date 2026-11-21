Camisetas azules, amarillas, blancas y negras caminan hombro a hombro alrededor del Metropolitano. En completa armonía miles de hinchas del Boca Juniors y el Atlético Mineiro colman el renovado estadio ubicado en el barrio Ciudadela 20 de Julio.

En ese río humano Alexander, hincha del Mineiro, y Oscar, de Boca, debaten con 40 grados de temperatura de sensación térmica cuál equipo se llevará el triunfo.

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Alexander argumentaba con una cerveza en la mano que en el último encuentro, en 2021, ganaron por penales.

Oscar, simplemente respondió con una pregunta: ¿Y cuántas Libertadores han ganado? ¡Boca es el más grande, ché!



La discusión quedó diluida en las canciones de fondo que se confundían entre champeta, salsa, guaracha y cumbia.

A reventar está el nuevo ‘Súpermetro’. Hinchas de Boca Juniors y Atlético Mineiro llevan las tribunas del estadio en la gran final de la Copa Sudamericana de fútbol. #VocesySonidos



Fotos: Jairo Rendón pic.twitter.com/ON5B4I5Z2e — Blu Caribe (@BLUCaribe) November 21, 2026

Al final brindaron con una cerveza. Cada uno invitó una. Luego se dieron un abrazo e ingresaron al Supermetro de Barranquilla que aguardaba ser estrenado después de su remodelación.

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Cómo Alexander y Oscar miles de amantes al fútbol: argentinos, brasileños, ingleses, estadounidenses, mexicanos, chilenos y colombianos, entre otras nacionalidades, llenaron el Metropolitano, o el Supermetro, como lo llaman ahora.