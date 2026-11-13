Nuevo atentado con drones en Curumaní, Cesar: un soldado herido en hostigamiento a vehículos

En alerta máxima se encuentra el corregimiento San Roque, jurisdicción del municipio de Curumaní, en Cesar, tras la escalada criminal que se extendió hasta este viernes con el ataque de drones cargados con explosivos hacia las tanquetas de la Fuerza de Tarea Conjunta Urano del Ejército Nacional.

De acuerdo con los datos conocidos por Blu Radio, un soldado resultó herido y fue llevado hacia un centro asistencial. Aunque el reporte más reciente de su salud indica que está fuera de peligro. No obstante, fueron al menos dos detonaciones las que se perpetraron contra estos equipos de las Fuerzas Militares.

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Este ataque se da en medio de la vigilancia que desplegaron las autoridades sobre este corregimiento, tras el lanzamiento de explosivos que sufrió su subestación durante la tarde de este jueves. Por redes sociales, se han hecho virales algunos de los videos de la comunidad reaccionando al atentado.

“No se muevan, no se muevan que estamos en invasión”, “Nuevo atentado. Le tiraron dos bombazos acá al Ejército que estaba parqueado en la bomba”, se escucha en algunos de ellos.



Debemos recordar que dos policías resultaron heridos durante la incursión terrorista de este viernes. Siendo este el segundo ataque con drones que sufre la subestación del corregimiento de San Roque. El anterior tuvo lugar el pasado 7 de agosto, a eso de las 11:00 de la noche.

En aquel entonces, drones enviados por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) asesinaron al subintendente Argemiro Rodelo Canchila.

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Por los hechos se convocó a un Consejo Extraordinario de Seguridad realizado en el municipio de Curumaní, Cesar. El encuentro contó con la participación del señor Eduardo Emilio Esquivel López, secretario de Gobierno Departamental, señor Hermes Fernando Martínez Úrsula, Alcalde del Municipio de Curumaní, señor Coronel Raúl Pérez Aramendiz Comandante del Departamento de Policía Cesar y el Ejército Nacional, junto a representantes de las autoridades e instituciones de la región, quienes analizaron el panorama de seguridad y coordinaron acciones para mitigar los factores de riesgo.