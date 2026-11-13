En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Fondo Milagro
Atentado en Cali
Papa León XIV
Caracol Televisión

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Buscan a alias ‘El Animal’, presunto responsable de herir a policía tras balacera en Barranquilla

Buscan a alias ‘El Animal’, presunto responsable de herir a policía tras balacera en Barranquilla

Los investigadores de la Sijín adelantan las labores para dar con el paradero del señalado y establecer las circunstancias del ataque.

Policía herida Puerto Colombia.png
Momentos en los que la policía herida era ayudada por las personas del lugar.
Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de nov, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

Habith Josue Gil García, alias ‘El Animal’, señalado de dedicarse al robo de prendas de oro en Barranquilla y Puerto Colombia, sería uno de los hombres que, según confirmó la Policía, se enfrentó a tiros con una patrullera de la institución, quien resultó herida durante la balacera registrada la tarde del jueves en el sector de Villa Campestre.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

El hecho ocurrió cuando la uniformada intentó frustrar un asalto a una tienda de cadena ubicada cerca de una estación de gasolina.

Últimas noticias

296292_BLU Radio. SuperSociedades // Foto: El Espectador
Caribe

SuperSociedades ordena aplazar elecciones de la nueva junta de la Cámara de Comercio de Montería

Valla del capturado por abuso de menores Juan Álvarez
Caribe

Indignación en Puerto Colombia, Atlántico, por valla gigante de presunto abusador de surfista

Publicidad

El señalado delincuente quedó grabado en cámaras de seguridad, por lo que autoridades buscan dar con su paradero e invitan a la ciudadanía a denunciar su ubicación.

La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, confirmó que alias el Animal tiene más de 15 anotaciones judiciales en por delitos como concierto para delinquir, receptación, hurto calificado agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

“Gracias a la rapidez de la recolección de evidencias en este momento se identifica al actor criminal de este hecho alias El Animal. Un actor criminal con más de 15 anotaciones delictivas. Invitamos a la ciudadanía a proporcionar información que nos permita con agilidad dar con la captura de este delincuente porque no quedará un sitio en Barranquilla donde esconderse”, fueron sus palabras en un comunicado.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

La patrullera herida está adscrita a la unidad de Fuerza de Control Territorial y Apoyo Operativo de la Policía, Fucot. Tras los hechos fue auxiliada por empleados del sector, quienes la llevaron hasta la Clínica Portoazul, ubicada a pocos metros del lugar de los hechos, donde se encuentra fuera de peligro.

Publicidad

Los investigadores de la Sijín adelantan las labores para dar con el paradero del señalado y establecer las circunstancias del ataque.

Relacionados

Noticias de hoy

Caribe

Barranquilla

Policía Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad