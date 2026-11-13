Buscan a alias ‘El Animal’, presunto responsable de herir a policía tras balacera en Barranquilla

Habith Josue Gil García, alias ‘El Animal’, señalado de dedicarse al robo de prendas de oro en Barranquilla y Puerto Colombia, sería uno de los hombres que, según confirmó la Policía, se enfrentó a tiros con una patrullera de la institución, quien resultó herida durante la balacera registrada la tarde del jueves en el sector de Villa Campestre.

El hecho ocurrió cuando la uniformada intentó frustrar un asalto a una tienda de cadena ubicada cerca de una estación de gasolina.

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El señalado delincuente quedó grabado en cámaras de seguridad, por lo que autoridades buscan dar con su paradero e invitan a la ciudadanía a denunciar su ubicación.

La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, confirmó que alias el Animal tiene más de 15 anotaciones judiciales en por delitos como concierto para delinquir, receptación, hurto calificado agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.



“Gracias a la rapidez de la recolección de evidencias en este momento se identifica al actor criminal de este hecho alias El Animal. Un actor criminal con más de 15 anotaciones delictivas. Invitamos a la ciudadanía a proporcionar información que nos permita con agilidad dar con la captura de este delincuente porque no quedará un sitio en Barranquilla donde esconderse”, fueron sus palabras en un comunicado.

La patrullera herida está adscrita a la unidad de Fuerza de Control Territorial y Apoyo Operativo de la Policía, Fucot. Tras los hechos fue auxiliada por empleados del sector, quienes la llevaron hasta la Clínica Portoazul, ubicada a pocos metros del lugar de los hechos, donde se encuentra fuera de peligro.

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Los investigadores de la Sijín adelantan las labores para dar con el paradero del señalado y establecer las circunstancias del ataque.