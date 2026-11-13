SuperSociedades ordena aplazar elecciones de la nueva junta de la Cámara de Comercio de Montería

La elección de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Montería para el período 2027-2030 estaba programada para el próximo 3 de diciembre; sin embargo, la votación ahora deberá esperar tres meses más por decisión de la Superintendencia de Sociedades, que ordenó postergar la votación, ante varias denuncias de presuntas inconsistencias en el proceso electoral.

Uno de los principales motivos de preocupación fue la reducción del censo electoral. Según la resolución emitida el 12 de noviembre, el listado pasó de 334 afiliados habilitados el 31 de agosto a 327 el 31 de octubre y finalmente a 288 el 3 de noviembre. Es decir, fueron retirados 46 afiliados, lo que representa una disminución del 13,8 %. Además, en la última publicación dejaron de aparecer todas las personas jurídicas que figuraban inicialmente.

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En consecuencia, la Superintendencia consideró que “resulta necesario adoptar una medida preventiva que permita verificar la legalidad de las desafiliaciones reportadas, resolver las controversias e impugnaciones que se encuentren pendientes, revisar la conformación definitiva del censo electoral y garantizar que todos los afiliados ejerzan sus derechos políticos en condiciones de igualdad y seguridad jurídica”.

“Así las cosas, la concurrencia de varias denuncias relacionadas con posibles injerencias indebidas en el proceso electoral, incluyendo la del mismo Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio; las dificultades verificadas en el acceso a la información y mecanismos de participación electoral; los cuestionamientos respecto de la legalidad de desafiliaciones que afectaron a afiliados habilitados para elegir y ser elegidos; y las modificaciones sustanciales observadas en el censo electoral definitivo que se realizaron en el último momento, valoradas de manera conjunta y no aislada, constituyen circunstancias excepcionales que comprometen la transparencia, objetividad e imparcialidad del proceso electoral de la Cámara de Comercio de Montería”, expuso la Supersociedades.



Las razones de la Cámara de Comercio

Frente a la desafiliación de decenas de sociedades, el presidente de la Cámara de Comercio de Montería, Álvaro Sepúlveda, aseguró que esto se debe a que, “a juicio de la Cámara, estas no cumplen con el requisito indispensable, que es depositar estados financieros ante la entidad”.

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"La Cámara de Comercio ha puesto toda la disposición y solicitó a la Superintendencia desde el principio el acompañamiento en este proceso e incluso hemos solicitado como presidente ejecutivo y rector del proceso electoral una visita administrativa para que se analice caso a caso, para que solamente los empresarios y no aquellos que fingen ser empresarios puedan ejercer el derecho a voto y a elegir a sus representantes y que esto contribuya a una gobernanza sólida, como bien lo hemos trabajado en estos 2 años y medio", dijo.

El cronograma

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Con la decisión, las elecciones para escoger la Junta Directiva del período 2027-2030 y el revisor fiscal quedaron programadas para el 4 de marzo de 2027, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

La Cámara deberá adelantar una nueva revisión y depuración del censo electoral entre el 17 de noviembre de 2026 y el 8 de enero de 2027, y publicar el listado definitivo el 12 de enero. La inscripción o modificación de listas de candidatos se realizará entre el 13 y el 29 de enero de 2027.

Vale aclarar que, según la Supersociedades, el aplazamiento tiene carácter preventivo y no constituye una sanción contra la Cámara de Comercio ni un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de sus directivos o comerciantes involucrados.