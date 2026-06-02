No hay irregularidades en el censo electoral, ni en el software: Registraduría responde a Petro

La Registraduría Nacional del Estado Civil respondió este martes a las afirmaciones realizadas por el presidente Gustavo Petro, por medio de su cuenta de X, sobre el proceso electoral de la primera vuelta presidencial y aseguró que no existen irregularidades en el censo electoral, el software utilizado, ni en el desarrollo de los escrutinios.

Por medio de un comunicado, la entidad desmintió varios de los señalamientos hechos por el mandatario, sobre los cuales adjunto algunas pruebas, donde cuestionó los resultados del preconteo y denunció supuestas inconsistencias en los sistemas informáticos que apoyan las elecciones.

Inicialmente, la Registraduría aclaró que el censo electoral definitivo para las elecciones presidenciales de 2026 quedó conformado por 41.421.973 ciudadanos habilitados para votar en Colombia y el exterior, y precisó que este fue cerrado oficialmente el pasado 30 de abril y no dos meses antes de los comicios.

Además, señaló que la información fue socializada oportunamente con las campañas políticas durante las mesas técnicas realizadas por la Registraduría y que incluso se entregó acceso a herramientas para consultar el censo electoral antes de los comicios.



La Registraduría Nacional aclara las afirmaciones realizadas hoy en la red social X por el presidente de la República, Gustavo Petro.



Comunicado oficial ⤵️https://t.co/AUALFjbyUM pic.twitter.com/R8gpotOGyM — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 3, 2026

Sobre las mesas de votación que registraron más de 300 sufragios, la Registraduría explicó que esto es completamente normal debido a que el potencial de votantes por mesa varía según el lugar.

Según indicó, existen mesas con capacidad para 360 ciudadanos, mientras que, en puestos como Corferias, en Bogotá, pueden concentrarse entre 500, 800 e incluso 1.200 votantes por mesa.

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La entidad añadió que las más de 5.300 mesas señaladas por algunos sectores ya fueron verificadas y revisadas por jueces de la República dentro de las cerca de 3.000 comisiones escrutadoras instaladas en todo el país.

La Registraduría niega modificaciones al software electoral

Frente a las denuncias sobre una presunta alteración de los programas informáticos utilizados durante la jornada electoral, la Registraduría aseguró que el 26 de mayo no se realizó ninguna modificación a los softwares electorales y explicó que las fechas y horas mencionadas por el mandatario corresponden al momento en que se puso a disposición de las campañas políticas información técnica relacionada con las mesas de votación.

“La fecha y hora que se puede ver en cada uno de estos archivos corresponde al momento en que se dispuso esta información para los auditores de las agrupaciones políticas y, por tanto, contrario a lo dicho, certifica la disposición de esta información a los auditores", señaló en el comunicado.

Jornada de elecciones en Colombia. Foto: AFP.

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Asimismo, aseguró que toda la información electoral fue entregada a las organizaciones políticas para que realizaran sus propios procesos de validación, auditoría y análisis.

“Tenemos evidencia de que en redes sociales se están publicando formularios E-14 manipulados y alterados con inteligencia artificial”, agregó la Registraduría, enfatizando que estos documentos no corresponden a las actas reales utilizadas durante la jornada electoral y podrían generar desinformación sobre el proceso de escrutinio.

Por otro lado, la entidad también destacó que el escrutinio avanza con total normalidad bajo la supervisión de jueces de la República y recordó que las reclamaciones presentadas por los testigos electorales han sido mínimas.

“Fueron mínimas las reclamaciones presentadas en las mesas de votación y en el escrutinio por parte de los testigos electorales de las campañas políticas, dada la manera eficiente y rigurosa como se realizó el proceso de conteo de mesa por parte de los jurados de votación y de escrutinio por parte de los jueces”, señaló la Registraduría.

Finalmente, la Registraduría invitó a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría a mantener el acompañamiento y vigilancia sobre el proceso electoral de cara a la segunda vuelta presidencial, que se realizará el próximo 21 de junio.