Petro no acepta resultados del preconteo y asegura que solo reconocerá escrutinios oficiales

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre los resultados de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo este 31 de mayo y aseguró que no reconocerá como definitivos los datos del preconteo, al considerar que estos presentan irregularidades que deberán ser revisadas durante el escrutinio oficial.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario sostuvo que el preconteo “no tiene fuerza vinculante” y recordó que, de acuerdo con la legislación electoral colombiana, los resultados con validez jurídica son los que emiten las comisiones escrutadoras integradas por jueces de la República.

“El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo (...) Los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República”, escribió Petro.

En su publicación, el jefe de Estado afirmó que durante la última semana se habrían realizado modificaciones al software de conteo y escrutinios y señaló que existirían diferencias entre el censo electoral oficial y los registros utilizados por el sistema informático. Asimismo, aseguró que algunas mesas impugnadas evidenciarían presuntas inconsistencias en el número de votos reportados.



Cabe mencionar que la Registraduría ha insistido en que el sistema electoral colombiano, por ser manual, es confiable y transparente ya que los procesos pasan por múltiples manos y ojos. Los jueces reciben una de las actas E14 que consignan el número de votos y allí, sale un resultado vinculante.

El registrador nacional Hernán Penagos hizo hoy un llamado para respetar los resultados sin importar cuáles fueran; el presidente por su parte, insistió en que los software deben ser manejado por el estado.

Así quedaron las elecciones según el boletín 37 de la Registraduría

De acuerdo con la imagen correspondiente al Boletín 37, con el avance del escrutinio reportado, el candidato Abelardo De La Espriella ganó, con 10.354.499 votos, equivalentes al 43,73 %, las elecciones.

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En segundo lugar, aparece Iván Cepeda Castro, con 9.685.074 votos (40,91 %), resultado que lo ubica como el segundo candidato con mayor respaldo ciudadano y disputará las elecciones en segunda vuelta.

Más atrás se encuentra Paloma Valencia, quien obtiene 1.638.672 votos (6,92 %), seguida por Sergio Fajardo con 1.008.321 votos (4,25 %).

Los demás candidatos registran porcentajes inferiores al 1 %:

