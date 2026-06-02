Presidente Petro insiste en no reconocer resultados y por primera vez habla de fraude en elecciones

El presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar este martes los resultados de la primera vuelta presidencial y, por primera vez desde que se celebraron los comicios del pasado domingo, habló de un posible fraude electoral, al asegurar que cuenta con pruebas sobre presuntas irregularidades en el sistema informático utilizado durante el proceso.

A través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario afirmó que no reconoció los datos del preconteo porque, según dijo, dispone de información que demostraría modificaciones en el software electoral administrado por la empresa de los hermanos Bautista. Además, señaló que está dispuesto a entregar dichas evidencias a las autoridades competentes.

“Presento las bases comprobadas del posible fraude. Que puedo entregar a autoridad competente”, escribió Petro, quien sostuvo que su decisión de cuestionar los resultados responde a su compromiso con el país y con quienes respaldan su proyecto político.

¿Modificaciones en el software electoral?

En su publicación, el jefe de Estado aseguró que la Registraduría Nacional se negó a entregar el código fuente del software utilizado para el proceso electoral, algo que, según él, era un requisito fundamental para garantizar la transparencia.



Petro recordó además que una sentencia del Consejo de Estado de 2018 declaró vulnerable ese sistema informático tanto desde el interior como desde el exterior. Según su versión, pese a que el registrador nacional había afirmado que era imposible modificar el software durante el periodo previo a las elecciones, sí se habrían realizado cambios el pasado 26 de mayo, apenas cinco días antes de la jornada electoral.

El mandatario aseguró que hubo dos modificaciones registradas ese día: una a la 1:21 p.m. y otra a las 7:21 p.m. Según explicó, los cambios habrían afectado el censo electoral, así como el número de puestos y mesas de votación.

De acuerdo con las cifras divulgadas por Petro, el censo electoral habría pasado de 41.421.973 ciudadanos a 42.307.373, una diferencia de 885.409 personas. También afirmó que los puestos de votación aumentaron de 13.742 a 14.438, mientras que el número de mesas habría pasado de 120.527 a 122.020, lo que representaría 1.493 mesas adicionales.

Publicidad

El presidente agregó que existen cerca de 5.300 mesas con más de 300 votos registrados durante la jornada electoral, algunas incluso con cifras cercanas a los 700 sufragios, algo que considera irregular. Según sostuvo, en esas mesas se concentraría la diferencia de aproximadamente 635.000 votos con la que el candidato Abelardo de la Espriella superó a Iván Cepeda en el preconteo.

Registraduría reporta coincidencia del 99,98 % entre preconteo y escrutinio

Las denuncias del mandatario se producen mientras avanza la recta final del escrutinio oficial de los votos. La Registraduría Nacional informó este martes que el proceso alcanza el 99,98 % de las mesas escrutadas y que existe una coincidencia del 99,94 % entre los resultados del preconteo divulgado el domingo y el escrutinio realizado por los jueces de la República.

La entidad señaló que únicamente restan por escrutar 33 mesas de las más de 122.000 instaladas en todo el país y defendió la confiabilidad del proceso electoral, destacando que las diferencias encontradas han sido mínimas.