“La entrega del código fuente no se lleva a cabo en ninguna nación democrática”: registrador Penagos

El registrador Hernán Penagos se refirió en una rueda de prensa a algunos temas relacionados con las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

Al responder una de las preguntas, Penagos se refirió a una solicitud que hizo el presidente Gustavo Petro para que se le entregue al Gobierno el código fuente de las elecciones. Es decir, el lenguaje de programación que permite que el software opere en el preconteo y el escrutinio.

“La entrega del código fuente no se lleva a cabo en ninguna nación democrática. En Latinoamerica a nadie se le ocurre entregar o solicitar el código fuente. Los riesgos en materia de vulnerabilidad y ataque a ese código fuente son altísimos”, respondió el registrador Hernán Penagos.

Incluso mencionó que así no se entregue el código fuente, la Registraduría se mantiene alerta en temas de ciberseguridad para evitar ataques al código.



“Entregar el código fuente tiene serias dificultades para el procesamiento, la integridad y para que sean fiables las elecciones en Colombia. Entregar el código fuente genera serias dificultades, la primera: la posibilidad de suplantación y replicación del software”, agregó Penagos.

Registrador Penagos Foto: Blu Radio

En el mismo sentido, el registrador reveló que el código fuente estará expuesto por dos semanas para que los auditores de todos los partidos políticos lo revisen, incluso, le hizo un llamado al Gobierno.

“Si el Gobierno, Ministerio del Interior o TIC, quieren enviar equipos técnicos a participar de la disposición y exposición del código fuente aquí son bienvenidos”, dijo Penagos.

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En el mismo sentido hizo un llamado para que todas las instituciones del Estado trabajen conjuntamente de cara a las elecciones presidenciales.

“El buen suceso de un proceso electoral no depende exclusivamente de la autoridad electoral, depende de todas las instituciones que hacen parte del Estado colombiano. Entre todos tenemos que concurrir para que las elecciones salgan de la mejor manera. Asediar el proceso electoral, desconocer un proceso electoral que ha sido integro y transparente es golpearse a si mismo como nación”, agregó el registrador.