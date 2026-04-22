Petro tiene la cabeza llena de demonios: Fico sobre rumores tras reunión con general Triana

Siguen las reacciones en Antioquia tras las polémicas revelaciones en Mañanas Blu por parte de Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual directora del Fondo de Adaptación.

Uno de los asuntos más particulares en sus declaraciones precisamente tiene que ver con la región al referirse a la salida del general Carlos Fernando Triana de su cargo como director de la Policía hace varios meses.

Según la actual funcionaria del Gobierno nacional, la decisión la habría tomado el presidente Gustavo Petro no por fallas en el opeartivo de resctaede 13 policías que murieron tras el atentado de las disidencias de alias ‘Calarcá’ en Amalfi, sino por rumores acerca de una reunión entre el alto mando policial y el alcalde Federico Gutiérrez a mediados de julio del año pasado en Medellín.

"Esa cabeza la tiene llena de demonios. Yo creo que tanta irracionalidad es lo que nos tiene, como nos tiene hoy en el país. Todas las reuniones siempre con el general Triana, como han sido con todos los directores de la Policía, han sido institucionales, y siempre les he pedido lo mismo, ayúdeme a que nuestra gente esté segura", afirmó.



Sobre estas nuevas versiones, alcalde Gutiérrez reaccionó indicando que Petro está mal asesorado y que “tiene la cabeza llena de demonios”, pues lo único que ocurrió fue una reunión como las que ha sostenido en otros momentos con otros directores de la Policía Nacional.

"Esa cabeza la tiene llena de demonios. Yo creo que tanta irracionalidad es lo que nos tiene, como nos tiene hoy en el país. Todas las reuniones siempre con el general Triana, como han sido con todos los directores de la policía, han sido institucionales, y siempre les he pedido lo mismo, ayúdeme a que nuestra gente esté segura".

El mandatario de la capital antioqueña sumó otra razón que estaría tras la salida del general Triana relacionada con el proceso de paz urbana en la cárcel de Itagüí. Sugirió que en su momento el alto mando policial recibió presiones para detener operativos contra familiares que serían testaferros de los hoy voceros del espacio sociojurídico hoy suspendido por la parranda vallenata del pasado 8 de abril.

Publicidad

"Pregúntele al general Triana si de pronto lo llamaron a presionarlo, de que no podía ejecutar operaciones de extinción de dominio y de capturas por testaferrato de familiares, de personas que están hoy en la cárcel de Itaguí, porque algunas de esas personas que defienden estos bandidos llamaron a los generales a decirles que si ellos hacían esas capturas, que ellos iban a ser los responsables".

Federico Gutiérrez nuevamente expresó su respaldo a la fuerza pública en la lucha contra el crimen organizado en la ciudad y el país y pidió que se investigue lo que también vendría ocurriendo en la Dirección Nacional de Inteligencia. Según el alcalde la entidad bajo la administración Petro estaría siendo utilizada con fines políticos.