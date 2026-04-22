"Estoy seguro que la DNI de Petro seguía al general Triana": alcalde Fico Gutiérrez

En diálogo con Mañanas Blu, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, arremetió contra el Gobierno nacional, señalando una presunta persecución política y el uso de organismos de inteligencia para vigilar a la oposición y a los altos mandos de la fuerza pública. El mandatario local expresó su preocupación por el debilitamiento de la institucionalidad y la seguridad en el país.



Persecución desde la Inteligencia Nacional

Gutiérrez fue enfático al denunciar el papel de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) bajo la actual administración. Según el alcalde, esta entidad se ha transformado en una herramienta de vigilancia política.

"La Dirección Nacional de Inteligencia la tienen ellos controlada desde el principio para perseguir a quienes somos oposición", afirmó con contundencia. El mandatario relacionó estas prácticas con la salida del general Carlos Triana de la Policía, sugiriendo que su cercanía institucional con la alcaldía de Medellín fue el detonante.

"Estoy seguro que al general Triana, como a todos los otros generales, le hicieron seguimiento", declaró Gutiérrez, agregando que él mismo y varios periodistas estarían bajo la lupa del organismo. Para el alcalde, este escenario es alarmante: "Lo de la chuzada de hace muchos años se va a quedar chiquito en comparación con esto".



El caso del general Triana

La controversia surgió a raíz de versiones que indican que el general Triana fue relevado de su cargo tras asistir a eventos con el alcalde de Medellín. Gutiérrez advirtió que esto genera un "precedente muy grave" para los nuevos comandantes

"¿Qué puede estar pensando el director nuevo de la policía? Ah, no, yo no puedo hablar con el señor alcalde de Medellín, con Fico. Yo no puedo llamar a Fico porque me echan", cuestionó el mandatario. Según el alcalde, los oficiales se sienten amenazados y cohibidos de coordinar acciones de seguridad con administraciones que no son afines al gobierno central.



Interferencias en operativos y "Paz Total"

Finalmente, Gutiérrez denunció interferencias políticas en operativos judiciales y de seguridad. El alcalde mencionó que existen generales que han recibido llamadas para detener acciones contra testaferros y estructuras criminales vinculadas a los procesos de "Paz Total"



"Hay generales de la República que los han llamado a decirles, pare ese operativo que tienen contra tal persona", denunció, señalando directamente a la senadora Isabel Zuleta como una de las personas que supuestamente ejerce estas presiones.

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