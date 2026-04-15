“No soy mandadero”: Triana responde a críticas por apoyo del Verde a Cepeda

En medio de un reacomodo clave del panorama político colombiano, el concejal de Bogotá por la Alianza Verde, Julián Triana Vargas, salió al paso de las críticas tras el anuncio del partido de iniciar conversaciones para sumarse a la campaña presidencial de Iván Cepeda.

En entrevista en Mañanas Blu 10:30, el cabildante defendió su papel dentro de la colectividad y negó ser emisario del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya.

Triana fue enfático en rechazar versiones que lo señalan como un “mandadero” dentro del partido. “No, no, no, definitivamente no. No sé de dónde sale eso”, afirmó, al tiempo que reivindicó su trayectoria política. “Soy el concejal más votado del país del Partido Verde. Llegué muchísimo antes de conocer al gobernador (…) y siempre he estado en un sector más progresista del partido”, sostuvo.

El concejal explicó que su postura frente a la actual coyuntura responde a una línea ideológica consistente, más que a alianzas coyunturales. Recordó que fue el único cabildante que pidió la independencia del partido frente a la administración distrital y que ha respaldado iniciativas del Gobierno nacional. “Esa es mi línea ideológica, mucho antes de pensar si quieren hacer equipo con el gobernador”, señaló.



Sobre su relación con Amaya, Triana reconoció coincidencias políticas, pero marcó distancia frente a cualquier subordinación. “Hago equipo porque yo he tenido unas ideas desde siempre del Verde y hoy felizmente coincido (…) esa no es una característica de un mandadero”, dijo.

Uno de los puntos más polémicos abordados fue la supuesta existencia de acuerdos internos relacionados con el senador Jota Pe Hernández, mencionados por figuras como Claudia López. Triana aseguró desconocer cualquier pacto de ese tipo y fue más allá al expresar su desacuerdo con la permanencia del congresista en la colectividad. “He pedido al partido que expulse a Jota Fernández por temas relacionados con violencias contra las mujeres y violencia política”, afirmó.

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En cuanto a la decisión de avanzar hacia un eventual respaldo a Cepeda, el concejal aclaró que se trató de un proceso colectivo dentro de la Dirección Nacional del partido, en el que participaron distintos sectores. Mencionó que existieron tres proposiciones, incluyendo una liderada por el grupo cercano al representante Jaime Raúl Salamanca, que finalmente fue la respaldada.

“Yo voté en esta proposición después de haber tenido discusiones internas (…) hemos liderado una discusión de que el Verde vaya para donde sus banderas iniciales le dicen que tiene que ir”, explicó. Para Triana, este viraje implica retomar los principios fundacionales del partido y enfrentar lo que considera el avance de sectores de derecha.